Нур-Султан примет международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 7 по 9 мая в Нур-Султане пройдет международный турнир памяти олимпийского чемпиона и чемпиона мира по греко-римской борьбе, Героя Труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Турнир планируется провести во Дворце боевых искусств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Нур-Султане. В международных соревнованиях примут участие 26 борцов из Грузии, 11 - из Таджикистана, 21 - из Кыргызстана, 7 - из России и 15 - из Узбекистана.