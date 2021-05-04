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    21:50, 03 Май 2021 | GMT +6

    Нур-Султан примет международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 7 по 9 мая в Нур-Султане пройдет международный турнир памяти олимпийского чемпиона и чемпиона мира по греко-римской борьбе, Героя Труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Турнир планируется провести во Дворце боевых искусств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Нур-Султане. В международных соревнованиях примут участие 26 борцов из Грузии, 11 - из Таджикистана, 21 - из Кыргызстана, 7 - из России и 15 - из Узбекистана.


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