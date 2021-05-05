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    08:26, 05 Май 2021 | GMT +6

    Нур-Султан примет два республиканских турнира по таэквондо

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане состоятся два республиканских турнира по таэквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Так, с 15 по 18 мая в гостиничном комплексе «Думан» пройдут соревнования в рамках V Молодежных спортивных игр Республики Казахстан.

    Следом за ними, на период с 21 по 24 мая, запланирован чемпионат Республики Казахстан среди кадетов. Отметим, что данные соревнования пройдут без участия зрителей.


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