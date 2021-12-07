+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -1 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нур-Султан примет чемпионат Казахстана по видам борьбы

7 Декабря 2021 12:14
Поделиться:
Нур-Султан примет чемпионат Казахстана по видам борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартует чемпионат Казахстана по видам борьбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Сегодня состоится премьера первого мотивационного сериала о казахстанском хоккее «Барыс GENERATION»
США объявили дипломатический бойкот Зимней Олимпиаде в Пекине Актюбинский полицейский стал чемпионом мира по жекпе-жек Церемония вручения премии «Алтын сапа» проходит в Нур-Султане

Республиканское первенство стартует сегодня и продлится до 12 декабря. Соревнования примет Дворец боевых искусств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Турнир откроют борцы вольного стиля. Затем будут определены победители женской борьбы, в заключительном блоке турнира победителя определят представители команды Казахстана по греко-римской борьбе.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Сегодня состоится премьера первого мотивационного сериала о казахстанском хоккее «Барыс GENERATION»
США объявили дипломатический бойкот Зимней Олимпиаде в Пекине
Актюбинский полицейский стал чемпионом мира по жекпе-жек
Церемония вручения премии «Алтын сапа» проходит в Нур-Султане
Популярное
1 Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
2 Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
3 Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
4 Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
5 Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
6 Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
Читайте также
Подростки напали на охранника театра в Нур-Султане
Головкин занял второе место в рейтинге самых бьющих боксеров мира
Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив