Нур-Султан примет чемпионат Казахстана по видам борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартует чемпионат Казахстана по видам борьбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Республиканское первенство стартует сегодня и продлится до 12 декабря. Соревнования примет Дворец боевых искусств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Турнир откроют борцы вольного стиля. Затем будут определены победители женской борьбы, в заключительном блоке турнира победителя определят представители команды Казахстана по греко-римской борьбе.