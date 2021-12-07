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Нур-Султан примет чемпионат Казахстана по видам борьбы
7 Декабря 2021 12:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартует чемпионат Казахстана по видам борьбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Республиканское первенство стартует сегодня и продлится до 12 декабря. Соревнования примет Дворец боевых искусств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
Турнир откроют борцы вольного стиля. Затем будут определены победители женской борьбы, в заключительном блоке турнира победителя определят представители команды Казахстана по греко-римской борьбе.
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