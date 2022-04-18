Нур-Султан посетили 78 тыс. иностранных туристов в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году открываются все границы - сухопутные, воздушные. По безвизовой поездке тоже все ограничения были сняты. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас по 73 направлениям - странам открыты безвизовые посещения. В этой связи нам необходимо возобновить работу по привлечению туризма. Более того, как вы знаете, принят национальный проект по развитию туризма, где поставлен ряд конкретных задач по городу Нур-Султану. В частности, по увеличению количества въездных туристов, внутренних туристов», - сообщил Ержан Балтаев на заседании постоянной комиссии столичного маслихата.

По его словам, в период пандемии количество внутренних туристов повысилось.

«Интерес казахстанцев в целом на наши туристические объекты вырос. Что касается въездных туристов, к сожалению, количество сокращалось. В прошлом году мы увидели небольшую тенденцию роста - около 78 тыс. иностранных туристов приехали в город Нур-Султан. На этот год план по нацпроекту стоит 263 тыс. иностранных туристов, это до пандемического уровня. В 2019 году мы достигали этот уровень», - отметил руководитель управления.

Вместе с тем он заявил, что возобновляется работа по организации двухэтажных автобусных экскурсий.

«Раньше работали три автобуса, но в период пандемии один автобус был направлен в Актау, там тоже туризм развивается. И в этом году имеются два автобуса, мы на это мероприятие предусмотрели 5 млн 600 тыс. тенге», - проинформировал спикер.

Кроме того, как добавил глава управления, в этом году в столице возобновляется проведение конкурса выставок «Лучший товар Казахстана».

«К нам поступила заявка от региональной палаты «Атамекен» на сумму 15 млн 500 тыс. тенге. На этот год мы запланировали 10 млн с прошлого года, просим поддержать еще дополнительно 5 млн 500 тысяч в связи с удорожанием в Казахстане ряда услуг, в том числе арендных услуг», - заключил Ержан Балтаев.