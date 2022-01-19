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Нур-Султан получил право провести чемпионат Азии по триатлону

19 Января 2022 22:00
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Нур-Султан получил право провести чемпионат Азии по триатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан получил право провести чемпионат Азии по триатлону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

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Континентальное первенство должно состояться в этом году. Розыгрыш медалей будет производиться среди молодежи и юниоров.

Датой проведения ЧА значится период с 23 по 24 июля.

Стоит отметить, что данный турнир мог пройти в столице Казахстана еще в прошлом году. Однако его было решено отменить.


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#Нур-Султан   #Спорт  
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