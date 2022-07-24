Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Нур-Султан остается в «желтой» зоне по COVID-19
24 Июля 2022 11:53

Нур-Султан остается в «желтой» зоне по COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 июля 2022 года, в «желтой» зоне остается только Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне нет ни одного региона.

В «желтой» зоне - г. Нур-Султан.

В «зеленой» зоне - города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2649 новых случаев коронавирусной инфекцией, 971 человек выздоровел.






Новости по теме
Подробности о здоровье президента США Джо Байдена сообщил его личный врач
Почти 18 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса
Более 850 тыс. казахстанских подростков полностью вакцинированы от КВИ
Читайте также
Почти 18 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса
Более 850 тыс. казахстанских подростков полностью вакцинированы от КВИ
Выздоровели от ковида 971 человек в Казахстане
2649 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Более 100 детей родились по программе «Аңсаған сәби» в Туркестанской области
Техническое состояние маршрутных автобусов проверили в Нур-Султане
Столичные полицейские провели мероприятие «Внимание – пешеход!»
Вакциной Pfizer полностью провакцинированы почти 1,2 млн казахстанцев
Популярное
1 Филиал университета Аризоны в Петропавловске примет первых студентов
2 Уехала из Центральной Азии полной надежд - первый заместитель Генсека ООН
3 Двое человек получили ранения в перестрелке в Алматинской области
4 Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Украины
5 Любителей экстремальной езды оштрафовали в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив