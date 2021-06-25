Нур-Султан остается в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Красная» зона по распространению коронавируса не изменилась в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 июня 2021 года в «красной» зоне находится город Нур-Султан.

В «желтой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области. ⠀

В «зелёной» зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.