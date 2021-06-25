РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:12, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Нур-Султан остается в «красной» зоне

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Красная» зона по распространению коронавируса не изменилась в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 июня 2021 года в «красной» зоне находится город Нур-Султан.

    В «желтой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области. ⠀

    В «зелёной» зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов украсили улицы столицы
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!