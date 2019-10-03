Нур-Султан назван самым «зелёным» городом мусульманского мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Казахстанская делегация во главе с послом Казахстана в Египте Арманом Исагалиевым приняла участие в работе 8-й исламской конференции министров экологии, которая прошла в штаб-квартире Исламской организации по науке, образованию и культуре (ИСЕСКО) в столице Марокко – городе Рабат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Основной темой форума, прошедшей под патронажем Короля Марокко Мухаммеда VI, стала «Роль культурного и религиозного фактора в защите экологии и устойчивом развитии».

На конференции присутствовали делегации из 36 стран и 11 международных организаций. Участники обсудили актуальные вопросы экологии мусульманского мира, проблемы всемирного потепления, загрязнения воздуха и водоемов, а также выработали практические шаги по совершенствованию политики мусульманских стран в сфере защиты экологии. По итогам дискуссий были приняты стратегические документы.

Кроме того, на форуме были вручены специальные награды за особый вклад исламских государств в защиту окружающей среды.

Комиссия ИСЕСКО высоко оценила деятельность акимата города Нур-Султана и в конкурсном отборе присудила приз столице Казахстана в номинации «Самый «зеленый» город мусульманского мира».





В 2017 году ИСЕСКО совместно с Королевством Саудовская Аравия учредила специальный приз за вклад городов в защиту экологии, включая закрепление ответственности всех сегментов общества за охрану окружающей среды, агитацию за экологическую чистоту и применение чистых источников энергии. Ежегодно этим призом награждается три города исламского мира среди арабских, африканских и азиатских стран. В этом году город Нур-Султан первым в Азии был удостоен этой высокой награды.

Руководство ИСЕСКО заявило, что избрание «Зеленой» столицей исламского мира города Нур-Султана, где в 2017 году была проведена Международная выставка ЭКСПО на тему «Энергия будущего», а также реализуются успешные проекты в сфере защиты экологии и выработки «чистой» энергетики, является вполне закономерным.

Как правило, в городе, получившем это звание, исламская организация проводит международные конференции, выставки и другие мероприятия в сфере защиты экологии и устойчивого развития.