+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 10 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нур-Султан назван самым «зелёным» городом мусульманского мира

3 Октября 2019 22:05
Поделиться:
Нур-Султан назван самым «зелёным» городом мусульманского мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Казахстанская делегация во главе с послом Казахстана в Египте Арманом Исагалиевым приняла участие в работе 8-й исламской конференции министров экологии, которая прошла в штаб-квартире Исламской организации по науке, образованию и культуре (ИСЕСКО) в столице Марокко – городе Рабат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме

Казахстан открыл безвизовый режим для граждан еще 12 стран
Глава МИД РК принял участие в неформальной министерской встрече СВМДА Переговоры превзошли самые смелые ожидания - Даурен Абаев о визите Президента в Китай Казахстан и ОАЭ нацелены на дальнейшее расширение  всестороннего сотрудничества

Основной темой форума, прошедшей под патронажем Короля Марокко Мухаммеда VI, стала «Роль культурного и религиозного фактора в защите экологии и устойчивом развитии».

На конференции присутствовали делегации из 36 стран и 11 международных организаций. Участники обсудили актуальные вопросы экологии мусульманского мира, проблемы всемирного потепления, загрязнения воздуха и водоемов, а также выработали практические шаги по совершенствованию политики мусульманских стран в сфере защиты экологии. По итогам дискуссий были приняты стратегические документы.

Кроме того, на форуме были вручены специальные награды за особый вклад исламских государств в защиту окружающей среды.

Комиссия ИСЕСКО высоко оценила деятельность акимата города Нур-Султана и в конкурсном отборе присудила приз столице Казахстана в номинации «Самый «зеленый» город мусульманского мира».


В 2017 году ИСЕСКО совместно с Королевством Саудовская Аравия учредила специальный приз за вклад городов в защиту экологии, включая закрепление ответственности всех сегментов общества за охрану окружающей среды, агитацию за экологическую чистоту и применение чистых источников энергии. Ежегодно этим призом награждается три города исламского мира среди арабских, африканских и азиатских стран. В этом году город Нур-Султан первым в Азии был удостоен этой высокой награды.

Руководство ИСЕСКО заявило, что избрание «Зеленой» столицей исламского мира города Нур-Султана, где в 2017 году была проведена Международная выставка ЭКСПО на тему «Энергия будущего», а также реализуются успешные проекты в сфере защиты экологии и выработки «чистой» энергетики, является вполне закономерным.

Как правило, в городе, получившем это звание, исламская организация проводит международные конференции, выставки и другие мероприятия в сфере защиты экологии и устойчивого развития.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Нур-Султан, Энергия будущего,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив