+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нур-Султан может вновь оказаться в «желтой» зоне по КВИ

22 Декабря 2021 19:15
Поделиться:
Нур-Султан может вновь оказаться в «желтой» зоне по КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 декабря столица находится в «зеленой» зоне по матрице оценки эпидемиологической ситуации. Однако, учитывая темп распространения коронавирусной инфекции, Нур-Султан может вернуться в «желтую» зону. Об этом сообщил сайт городского акимата со ссылкой на столичный Департамент санитарно-эпидемиологического контроля, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
В столице определены победители конкурса эссе среди школьников и студентов
Арендное жилье для работающей молодежи: опубликованы списки прошедших по программе в Нур-Султане Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации Около 18 тысяч объектов предпринимательства исключили из Ashyq в Алматы

«На сегодня по темпу развития коронавирусной инфекции город Нур-Султан имеет репродуктивное число Rt –0,993, то есть очень близко к 1,0, при превышении которого город перейдет в «желтую» зону. Репродуктивное число Rt является одним из критериев определения зон», - сообщили в Департаменте санэпидконтроля.

В столице за неделю наблюдается рост заболеваемости КВИ, за счет которого растет число Rt. Город находился в «зеленой» зоне семь дней, после чего должны быть введены дополнительные послабления. Однако, учитывая нестабильную ситуацию после праздников, планируется наблюдение за эпидситуацией еще в течение нескольких дней. Если обращение с жалобами по коронавирусной инфекции не увеличится, то будут введены послабления.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан призывает граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, не посещать массовые мероприятия. Необходимо максимально мобилизоваться и действовать на опережение, минимизировать риск тяжелого течения болезни может только вакцинация и ревакцинация. Более надежной защиты на сегодня нет.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
В столице определены победители конкурса эссе среди школьников и студентов
Арендное жилье для работающей молодежи: опубликованы списки прошедших по программе в Нур-Султане
Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
Около 18 тысяч объектов предпринимательства исключили из Ashyq в Алматы
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
6 У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»
Читайте также
Около 18 тысяч объектов предпринимательства исключили из Ashyq в Алматы
Участники встречи по Сирии в Нур-Султане призвали ООН наращивать помощь
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив