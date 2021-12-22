Нур-Султан может вновь оказаться в «желтой» зоне по КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 декабря столица находится в «зеленой» зоне по матрице оценки эпидемиологической ситуации. Однако, учитывая темп распространения коронавирусной инфекции, Нур-Султан может вернуться в «желтую» зону. Об этом сообщил сайт городского акимата со ссылкой на столичный Департамент санитарно-эпидемиологического контроля, передает МИА «Казинформ».

«На сегодня по темпу развития коронавирусной инфекции город Нур-Султан имеет репродуктивное число Rt –0,993, то есть очень близко к 1,0, при превышении которого город перейдет в «желтую» зону. Репродуктивное число Rt является одним из критериев определения зон», - сообщили в Департаменте санэпидконтроля.

В столице за неделю наблюдается рост заболеваемости КВИ, за счет которого растет число Rt. Город находился в «зеленой» зоне семь дней, после чего должны быть введены дополнительные послабления. Однако, учитывая нестабильную ситуацию после праздников, планируется наблюдение за эпидситуацией еще в течение нескольких дней. Если обращение с жалобами по коронавирусной инфекции не увеличится, то будут введены послабления.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан призывает граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, не посещать массовые мероприятия. Необходимо максимально мобилизоваться и действовать на опережение, минимизировать риск тяжелого течения болезни может только вакцинация и ревакцинация. Более надежной защиты на сегодня нет.