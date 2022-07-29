29 Июля 2022 21:54

Нур-Султан лидирует по количеству займов в рамках программы «7-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 28 июля 2022 года выдано 48 906 займов на сумму 630 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

По данным Казахстанского фонда устойчивости, лидером по займом является Нур-Султан: 17052 займа на сумму 257,9 млрд тенге. На втором месте – Алматы с 10040 займами на сумму 146 млрд тенге. На третьем месте – Шымкент с 3220 займами на сумму 38,4 млрд тенге.