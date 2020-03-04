Нур-Султан и Вильнюс укрепляют партнерство

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - В ходе двусторонних политических консультаций представители МИД Казахстана и МИД Литвы подтвердили готовность развивать политическое и взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, а также поддерживать тесное взаимодействие на международной арене. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Маргулан Баймухан, литовскую – вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис.

Стороны детально обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, было особо отмечено, что между странами выстроен доверительный политический диалог, а позиции по многим проблемам международной повестки дня полностью совпадают. При этом взаимная поддержка на различных международных площадках стала характерным стилем во взаимодействии двух стран.

Делегации также обсудили предложение о совместной проработке графика взаимных визитов на президентском, парламентском и ведомственном уровнях. Достигнута договоренность о начале комплексной подготовки содержательной части планируемых встреч.

Особое внимание было уделено развитию и расширению между Казахстаном и Литвой межпарламентского диалога, поддерживаемого в настоящее время на уровне парламентских «групп дружбы» в обеих странах. Стороны еще раз подтвердили важность данного сегмента двусторонних контактов.

Одним из наиболее важных пунктов повестки дня политических консультаций стало торгово-экономическое сотрудничество. Литва на сегодняшний день входит в десятку крупных торговых партнеров Казахстана в странах ЕС. В свою очередь, Казахстан является 15-ым торговым партнером Литвы.

В итоге была достигнута договоренность о повышении интенсивности взаимодействия между министерствами иностранных дел в рамках экономической дипломатии.

Участники консультаций отметили, что сотрудничество между Казахстаном и Литвой в транзитно-транспортной сфере, по-прежнему, является приоритетным направлением. В частности, стороны обсудили возможность налаживания взаимодействия между морскими портами Казахстана Актау и Курык и Клайпедским морским портом. Кроме того, было отмечено, что в период с 18-22 мая 2020 года в Литве состоится 4-ое заседание Рабочей группы по транспорту и Смешанной группы по вопросам международных автомобильных перевозок.

Стороны также обозначили актуальность вопроса открытия прямого авиасообщения между двумя странами, а также создания в перспективе регулярного трансконтинентального авиамаршрута «Нур-Султан - Вильнюс - Нью-Йорк». В этом контексте стороны также обсудили состояние и перспективы развития туристических связей, включая медицинский туризм.

Также дипломаты договорились о дальнейшей активизации контактов в сфере образования и медицины. При этом выражена благодарность литовской стороне за выделение 200 грантов для казахстанских студентов.

Немаловажным аспектом в ходе консультаций стал вопрос содействия Литвы в процессе облегчения визового режима между Казахстаном и Евросоюзом.

Казахстанский дипломат провел отдельную встречу с руководством литовской компании BOD Group, занимающейся производством современного оборудования в секторе альтернативной энергетики, включая солнечные батареи. В рамках специальной презентации были представлены новейшие разработки в области зеленой энергетики, последние достижения в сфере энергосберегающих технологий, представлены результаты реализации бизнес-проектов в различных зарубежных странах. По итогам встречи достигнута договоренность о практическом изучении вопроса ближайших перспектив выхода компании BOD Group на казахстанский рынок.

В ходе встречи с руководством Литовской молочной ассоциации и ведущими производителями молочной продукции Литвы М.Баймухан призвал их развивать торговое партнерство и широко использовать преференции для иностранных инвесторов в Казахстане. Руководство литовских молочных компаний подтвердили готовность к сотрудничеству, выразив заинтересованность в расширении позиций на рынке Казахстана.