10 Июля 2022 17:21

Нур-Султан и Алматы вошли в рейтинг самых дорогих городов мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы вошли в список самых дорогих городов согласно мировому рейтингу по стоимости жизни. Рейтинг составлен по итогам первого полугодия 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мировой рейтинг на сайте Numbeo представляет информацию о стоимости жизни в крупнейших городах мира. В рейтинг вошли 510 городов. Для подсчета индекса стоимости жизни аналитики используют базовый показатель Нью-Йорка.

Согласно данным по индексу стоимости жизни Алматы занял 466-е место, а столица Казахстана город Нур-Султан находится на 475-й позиции.

Первым в списке оказался административный центр Бермуд – Гамильтон.

В топ-10 городов по стоимости жизни вошли города Швейцарии и США такие как: Базель (Швейцария); Цюрих (Швейцария); Цуг (Швейцария); Лозанна (Швейцария); Берн (Швейцария); Женева (Швейцария); Гонолулу (США, штата Гавайи); Санта-Барбара (США, штат Калифорния); Нью-Йорк (США).

Чтобы составить рейтинг, исследователи изучили стоимость аренды жилья и проживания, продуктов питания, а также цены в ресторанах городов.

Numbeo является также краудсорсинговой глобальной базой данных о качестве жизни, в том числе: показателе жилья, предполагаемого уровня преступности, качестве здравоохранения, транспорта и других статистических данных.

Ранее сообщалось, что Нур-Султан и Алматы попали в рейтинг лучших студенческих городов мира.



