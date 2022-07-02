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    19:51, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Нур-Султан и Алматы попали в рейтинг лучших студенческих городов мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетная британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших студенческих городов мира QS Best Student Cities 2023, куда вошли сразу два казахстанских мегаполиса – Нур-Султан и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Примечательно, что столица Казахстана впервые попала в престижный рейтинг QS и расположилась на 92 строчке, обогнав Дарем (США), Анкару (Турция) и Кейптаун (ЮАР).

    Вместе с тем Алматы, как лучший город для студентов, впервые был отмечен QS в 2022 году. Однако в текущем году он взлетел сразу на 30 позиций со 105-го на 75-е место, оставив позади Голд-Кост (Австралия), Каир (Египет) и Лестер (Великобритания).

    При оценке города берется во внимание множество критериев: интернациональный характер студенческого сообщества, толерантность общества к другим культурам, экология, экономический уровень жизни, уровень безопасности и др.

    Одно из требований – в городе должно быть не менее 2-х университетов, попавших в самый авторитетный мировой рейтинг вузов QS World University Rankings.

    В рейтинге текущего года были отмечены сразу 16 казахстанских вузов, в их числе Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Satbayev University и Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Последний вошел в топ-150 лучших вузов мира.

    Всего в Best Student Cities 2023 вошло 140 городов. Тройку лучших студенческих городов возглавили Лондон, Мюнхен и Сеул.


    Теги:
    Алматы Образование Миннауки и высшего образования РК Астана
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