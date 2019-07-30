Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Нур-Султан, Алматы и Шымкент покроют сетями 5G

Автор:  
Серик Сабеков
30 Июля 2019, 12:17
Нур-Султан, Алматы и Шымкент покроют сетями 5G

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три крупнейших города Казахстана - Нур-Султан, Алматы и Шымкент - будут покрыты сетью 5G (мобильной связи пятого поколения) в ближайшее время. Об этом на брифинге заявил главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году наша компания провела две серии испытаний с основными поставщиками оборудования. У нашей компании есть понимание того, как будет развиваться 5G. Мы, как компания, готовы внедрять 5G, я думаю, что в ближайшее время будем технически готовы. Вопрос в том, насколько готова наша страна и экономика к внедрению 5G? Потому что нынешних скоростей мобильного интернета в принципе достаточно для покрытия текущих потребностей», - сказал Асхат Узбеков, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем он рассказал, когда же все-таки планируется внедрение сети 5G и в каких городах Казахстана.

«Мы очень четко понимаем, что наша страна будет одной из первых, внедривших 5G. Мы очень сильно настроены на это - это одна из наших стратегических целей. И мы знаем, что есть понимание, что три крупнейших города - Нур-Султан, Алматы и Шымкент - будут покрыты в первую очередь. По срокам, я думаю, что в ближайшее время», - добавил Асхат Узбеков.

Астана   Алматы   Связь, ТВ, IT   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной