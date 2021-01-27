РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:54, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Нур-Султан, Алматы и шесть областей вошли в «красную» зону по коронавирусу

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 января в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматы, а также 6 областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    Среди регионов, вошедших в «красную» зону - Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: Карагандинская область.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    Как сообщалось ранее, число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 180 тысяч. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!