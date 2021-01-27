Нур-Султан, Алматы и шесть областей вошли в «красную» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 января в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматы, а также 6 областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

Среди регионов, вошедших в «красную» зону - Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Карагандинская область.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Как сообщалось ранее, число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 180 тысяч. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.