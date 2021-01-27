10:54, 27 Январь 2021 | GMT +6
Нур-Султан, Алматы и шесть областей вошли в «красную» зону по коронавирусу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 января в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматы, а также 6 областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.
Среди регионов, вошедших в «красную» зону - Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Карагандинская область.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
Как сообщалось ранее, число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 180 тысяч. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.