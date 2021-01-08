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Nur Otan завершил предвыборную агитацию в регионах

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Января 2021, 17:30
Nur Otan завершил предвыборную агитацию в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Nur Otan завершил предвыборную агитацию в регионах. Менее чем за месяц Республиканский предвыборный штаб объехал все 17 регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В каждом городе и районе представители партии встречались с молодежью, предпринимателями, врачами, учителями, пенсионерами, рабочими, аграриями, интеллигенцией. Открыто обсуждали проблемы, цели, с которыми «Nur Otan» идет на выборы, и как гарантируется исполнение поставленных задач.

«Агитация «Nur Otan»-а прошла «на ногах», без формализма и помпезности. Проведено более 28 тысяч мероприятий с прямым охватом 7 миллионов избирателей. Это были не массовые акции, а точечные встречи с людьми для предметного обсуждения острых проблем. 80% времени мы отвечали на вопросы граждан», - отметил руководитель штаба Бауыржан Байбек.

По его словам, в рамках акции «От двери к двери» жасотановцы обошли 1,4 млн домов и квартир, распространили 6,2 млн агитационных материалов. В регионах активно работали общественные приемные, поступило более 95 тысяч обращений, в том числе более трети - предложения и наказы. Кандидаты и доверенные лица провели 9,5 тысяч приемов.

Сегодня же члены Республиканского предвыборного штаба встретились с жителями столицы.

Далее члены партии провели встречи с молодыми учеными «Назарбаев Университет» и активистами «Jas Otan».

По информации пресс-службы, в целом предвыборная программа партии состоит из 255 четких мер и 160 индикаторов, детально просчитана, подкреплена финансами и реальными ресурсами.


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