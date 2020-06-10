+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 26 °С
USD 398.59 EUR 449.09
RUB 5.79 CNY 56.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Nur Otan» запустил горячую линию по вопросам проведения праймериз

10 Июня 2020 10:30
Поделиться:
«Nur Otan» запустил горячую линию по вопросам проведения праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба партии «Nur Otan» на своих официальных страницах в соцсетях опубликовала объявление о запуске специальной горячей линии по вопросам проведения праймериз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Новости по теме
Нет воды: Nur Otan отреагировал на жалобы сельчан в Акмолинской области
470 тысяч семей получили по 50 тысяч тенге от фонда «Birgemiz» – Бауыржан Байбек Это элемент системной работы по «перезагрузке» Nur Otan – депутат о праймериз Состоялось очередное заседание Института внешнеполитических исследований

Сообщается, что посредством бесплатного номера 8 800 080 44 41 обратившиеся смогут узнать, как можно подать свою заявку для участия во внутрипартийном отборе, о возможности прохождения онлайн-обучения и др.

Онлайн-консультацию также можно получить через WhatsApp-номер 8 700 800 44 41, электронную почту komek@nurotan.kz, а также аккаунты в Facebook (Халыққа Көмек) и Instargam (halykkakomek).

Напомним, что прошлой неделе Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

Как отметил первый зампред партии Бауыржан Байбек, основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.

Согласно Правилам проведения внутрипартийного отбора, опубликованным на сайте партии, в задачи праймериз входит привлечение реальных и сильных лидеров по принципу «Сильные лидеры - Сильная партия», создание «социального лифта» для активных и инициативных граждан, вовлечение широких масс в обсуждение вопросов развития страны, выявление актуальных проблем для системной работы в регионах, а также повышение персональной ответственности кандидатов.

В свою очередь Школа политического менеджмента анонсировала для потенциальных кандидатов специальную программу онлайн-обучения «Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?».

Спикерами семинаров выступят известные политологи, государственные и общественные деятели, психологи, среди которых Ермухамет Ертысбаев, Айдос Сарым, Расул Жумалы, Андрей Чеботарев, Саясат Нурбек и др.

Отмечается, что программа обучения состоит из четырех модулей: механизм реализации внутрипартийного отбора-праймериз, международный опыт проведения праймериз, роль и место депутата во власти, образ депутата, создание имиджа и эффективной модели поведения и политическая риторика.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур Отан, Политические партии,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив