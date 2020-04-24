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Nur Otan взял ситуацию с электроснабжением в Лесной поляне на особый контроль

24 Апреля 2020, 09:58
Nur Otan взял ситуацию с электроснабжением в Лесной поляне на особый контроль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет партийного контроля взял вопрос по аварии на кабельной линии и сбое в подаче электроэнергии на особый контроль. Об этом сообщил первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«Руководству Акмолинского областного филиала партии необходимо разобраться в сложившейся ситуации и совместно с местными исполнительными органами выработать меры по системному решению проблемы. Люди не должны страдать из-за чьей-то халатности, тем более в условиях режима ЧП. Комитет партийного контроля берет данный вопрос на особый контроль», - написал Бауыржан Байбек на странице в Facebook.

В свою очередь председатель партийного контроля Nur Otan Павел Казанцев прокомментировал публикацию первого зампреда партии.

«Комитетом партийного контроля начато разбирательство по данному сигналу. Будет заседание соответствующей комиссии ПК. Будем жестко доводить дело до логического конца и с точки зрения решения собственно вопроса, и по привлечению членов партии, допустивших доведение ситуации до непозволительно критической, к партийной ответственности. По итогам разбирательства обязательно проинформируем общественность», - сообщил он.

Напомним, авария на кабельной линии лишила света жителей ряда домов микрорайона Лесная Поляна пристоличного села Косшы.

Позже, авария в селе Косшы ликвидирована.


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