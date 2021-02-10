Nur Otan взял на контроль 569 проблемных вопросов граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» в течение месяца после выборов провела 233 заседания комиссий партийного контроля, где было рассмотрено 569 проблемных вопросов. Среди них - задержки по выплатам заработной платы, жалобы на отсутствие воды, отопления и освещение улиц, предложения по строительству пешеходных переходов и пандусов, а также многое другое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

По информации пресс-службы «Nur Otan», данная работа ведется в соответствии с поручением Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева и инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым концепции «Слышащего государства».

Так, в Актау Комиссией партийного контроля «Nur Otan» проведена проверка обращения жителей города на отсутствие освещения пешеходных переходов. В ходе проверки выяснилось, что из 183 переходов освещены только 8. К дисциплинарной ответственности привлечен заместитель акима Актау Е. Избергенов и руководитель городского отдела транспорта и автомобильных дорог Ж. Кубашев. Акимату города рекомендовано завершить работы по освещению 175 пешеходных переходов в срок до 1 июля 2021 года. В настоящее время работы по установке освещения пешеходных переходов уже начались.

В городе Аксу Павлодарской области представители партии «Nur Otan» провели осмотр домов, построенных для малообеспеченных многодетных семей. По итогам проверки установлено, что один из 27 домов является проблемным. Акимату города рекомендовано до конца февраля провести капитальный ремонт указанного жилого дома.

В городе Алматы Комиссией партийного контроля проведена проверка по жалобе работников ТОО «Афина Паллада» на задолженность по заработной плате. В ходе проверки установлено, что с сентября 2020 года задолженность сотрудникам составляет свыше 25 млн тенге. После вмешательства партии задолженность перед работниками полностью погашена.

В Алматинской области жители села Алмалы Енбекшиказахского района пожаловались на отсутствие питьевой воды и необоснованную оплату, которую включают в счет за непредставленные комуслуги. После того, как в дело подключилась партия «Nur Otan», местным исполнительным органом были проведены ремонтные работы по восстановлению подачи воды в жилые дома, а также произведен перерасчет комуслуг. За несвоевременное реагирование на обращения граждан к партийной ответственности привлечен аким Коктюбинского сельского округа Ж. Жылкыбеков.

В Карагандинской области после нашумевшего случая, когда мужчина в инвалидной коляске не смог попасть в отделение Казпочты из-за отсутствия пандуса, областной комиссией принято решение о проверке всех филиалов почтовой сети на наличие удобного подъема для граждан с особыми потребностями.

Как отметили в пресс-службе партии «Nur Otan», в целом за прошлый год Комитетом и комиссиями партийного контроля было рассмотрено 1 150 обращений физических и юридических лиц, решено более 100 резонансных вопросов, внесено более 220 рекомендаций центральным и местным исполнительным органам. К партийной ответственности в 2020 году привлечено более 400 человек, в том числе ряд вице-министров, заместителей акимов регионов, руководителей фракций в маслихатах и др. Из них за различные нарушения были исключены из партии более 100 человек.