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Nur Otan выступает за сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей

5 Января 2021, 12:44
Nur Otan выступает за сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Актау в рамках канвассинга кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» посетили дом писателя Айтуара Утегенова, передает МИА «Казинформ».

Айтуар Утегенов известен не только в Мангыстауской области, но и далеко за ее пределами. Он - известный журналист-публицист, писатель, Почетный гражданин Бейнеуского района, член Союза журналистов и Союза писателей Казахстана.

На днях с ним встретились кандидаты в депутаты Актауского городского маслихата Гани Абдисадыков и Ерген Сыражанов. Они пообщались и обменялись мнениями.

Члены городского штаба пригласили писателя принять активное участие в выборах 10 января 2021 года, ознакомили его с предвыборной программой партии «Nur Otan» на пять лет, рассказали о поставленных задачах и главных приоритетных направлениях развития региона на 2021-2025 годы.

Кандидаты в депутаты отметили, что партия будет предпринимать все необходимые меры, чтобы соответствовать ожиданиям жителей города и региона, представлять интересы всех слоев населения и выступать в качестве связующего звена между населением и властью.

В частности, они подчеркнули, что партия продолжит работу по реализации программных статей Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой степи».

В Актау проживают представители более 20 национальностей. Все этнокультурные объединения находятся в одном новом, красивом здании Ассамблеи народа Казахстана. В городе ежегодно будут проводить до 100 культурных мероприятий. В 2023 году завершится строительство театра, библиотеки и музея в 19А микрорайоне.

«Мы призываем вас поддержать на выборах партию. Мы ставим задачу оправдать ваше доверие и доверие актаусцев. Вместе мы построим общество благополучия, где каждый житель области будет иметь все возможности для развития и самореализации», - заключили кандидаты от партии «Nur Otan».

Оплачено из средств Избирательного фонда города Актау Мангыстауской области партии «Nur Otan»


Культура   Нур Отан   Выборы   Мангистауская область   Рухани жаңғыру   Общество   Семь граней Великой степи   Выборы-2021  
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