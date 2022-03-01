«Nur Otan» введет практику регулярных выездов общественной приемной в отдаленные села - Асхат Оралов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» введет практику регулярных выездов общественной приемной в отдаленные населенные пункты. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В общественной приемной будет внедрен сервисно-ориентированный подход, заявители в онлайн-режиме смогут отслеживать ход исполнения своего обращения. Будет разработана система мониторинга жалоб и запросов граждан в новых медиа с последующей интеграцией в партийную экосистему», - сказал Асхат Оралов в ходе внеочередного XXII съезда партии.
«Будет введена практика регулярных выездов общественной приемной в отдаленные населенные пункты. К этой работе будет привлечен весь партийный актив, депутаты Парламента и маслихатов, члены политсовета, руководители филиалов. Это позволит повысить всю работу в проактивный формат, обеспечив максимальный охват населения», - сообщил исполнительный секретарь.
Напомним, под председательством Президента Казахстана, Председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева начал работу внеочередной XXII съезд партии.
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