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«Nur Otan» введет практику регулярных выездов общественной приемной в отдаленные села - Асхат Оралов

1 Марта 2022 11:25
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«Nur Otan» введет практику регулярных выездов общественной приемной в отдаленные села - Асхат Оралов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» введет практику регулярных выездов общественной приемной в отдаленные населенные пункты. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В общественной приемной будет внедрен сервисно-ориентированный подход, заявители в онлайн-режиме смогут отслеживать ход исполнения своего обращения. Будет разработана система мониторинга жалоб и запросов граждан в новых медиа с последующей интеграцией в партийную экосистему», - сказал Асхат Оралов в ходе внеочередного XXII съезда партии.

«Будет введена практика регулярных выездов общественной приемной в отдаленные населенные пункты. К этой работе будет привлечен весь партийный актив, депутаты Парламента и маслихатов, члены политсовета, руководители филиалов. Это позволит повысить всю работу в проактивный формат, обеспечив максимальный охват населения», - сообщил исполнительный секретарь.

Напомним, под председательством Президента Казахстана, Председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева начал работу внеочередной XXII съезд партии.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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