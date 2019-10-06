«Nur Otan» всегда будет отстаивать интересы учителей - Бауыржан Байбек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек посредством своего аккаунта в Instagram поздравил казахстанских педагогов с Днем учителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, треть членов партии «Nur Otan» – это учителя, которые своим каждодневным трудом вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны. При этом важно, чтобы каждый учитель в нашей стране чувствовал, что его труд по достоинству оценивается государством и обществом.

«Партия «Nur Otan» всегда отстаивала и будет отстаивать интересы учителей. По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева депутатами разработан законопроект «О статусе педагога», который позволит повысить привлекательность профессии учителя, создать систему социальных гарантий. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в течение четырех лет заработная плата педагогов будет увеличена в два раза. По всей стране строятся новые школы и детские сады, улучшаются условия труда. От лица руководства партии «Nur Otan» благодарим всех учителей Казахстана за нелегкий и очень ответственный труд. Здоровья и благополучия, постоянного творческого поиска и плодотворного труда на благо общества!», - отметил Бауыржан Байбек.