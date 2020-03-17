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Nur Otan возьмет на контроль защиту трудовых и иных прав граждан во время карантина

17 Марта 2020 23:40
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Nur Otan возьмет на контроль защиту трудовых и иных прав граждан во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 70% работников Центрального аппарата и филиалов партии в городах Нур-Султан и Алматы переходят на дистанционный режим работы. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

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«В рамках инициированных Главой государства К.К. Токаевым мер по предупреждению распространения коронавируса работники (более 70%) Центрального аппарата и филиалов партии в городах Нур-Султан и Алматы с 18 марта переведены на дистанционный режим работы», - написал Бауыржан Байбек в Twitter.

Вместе с тем, отметил он, по поручению председателя партии Н.А. Назарбаева для оперативного реагирования на обращения граждан усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов общественных приемных «Nur Otan».

«На партийный контроль будут взяты вопросы защиты трудовых, социальных и иных прав граждан, а также соблюдения работодателями рекомендованного формата работы на время карантина», - сообщил Б. Байбек.


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Ключевые слова: Нур Отан, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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