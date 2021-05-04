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Nur Otan возьмет на контроль строительство медицинских объектов в регионах

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Мая 2021, 16:05
Nur Otan возьмет на контроль строительство медицинских объектов в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития национального здравоохранения и приоритетные направления Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» обсудили на первом заседании Республиканского общественного совета по вопросам здоровья нации.

Как отметили в пресс-службе партии, здравоохранение – один из важных блоков предвыборной программы, которому посвящены 23 из 362 индикаторов Дорожной карты по реализации предвыборных обещаний.

Так, к 2023 году ставится задача в 2,5 раза увеличить заработную плату врачей, а объём финансирования здравоохранения из всех источников довести до 5% от ВВП страны.

В ходе заседания членами совета были рассмотрены меры по обеспечению контроля за улучшением инфраструктуры медицинских организаций в регионах, в особенности в сельских районах.

Кроме того, члены Совета подняли вопрос страхования профессиональной ответственности медицинских работников. В частности, член Совета Эльмира Алиева предложила создать Институт уполномоченного по правам медицинского работника. В свою очередь вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что законодательные нормы по внедрению системы страхования находятся в разработке и предложила вынести их на обсуждение уже на следующем заседании.

На первой встрече Республиканского общественного совета по вопросам здоровья нации также был обсужден вопрос повышения и внедрения акцизных налогов на вредные продукты – табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты.

Как отметил член Совета, ведущий кардиолог страны Кайрат Давлетов, каждая седьмая смерть сегодня наступает от алкоголя, а среди мужчин до 50 лет каждая третья смерть связана с употреблением спиртных напитков. От потребления табака ежегодно умирает не менее 18 тысяч казахстанцев.

«Именно алкоголь и табак определяют большую разницу в преждевременной смертности между Казахстаном и развитыми странами», - заявил он.

По словам заместителя председателя Совета Джамили Садыковой, почти 80% рекламируемых в Казахстане продуктов – это фаст-фуд, сахаросодержащие напитки, готовые завтраки и др.

«Активное потребление этих продуктов может грозить ожирением, которым страдают 19% мужчин, 23% женщин и почти 20% детей в возрасте от 6 до 9 лет в нашей стране. Прямым следствием развития ожирения является сахарный диабет, которым болеют более 400 тысяч казахстанцев», - сказала она.

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