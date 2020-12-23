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Nur Otan: Во главе угла - качественная медицина

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Декабря 2020, 16:40
Nur Otan: Во главе угла - качественная медицина

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Кандидаты рассказали медицинским работникам о задачах партии по улучшению качества медицинского обслуживания. во встрече с членами ППО медицинских учреждений в режиме онлайн встретились кандидаты в депутаты областного маслихата Амангельды Есеркепов и Кайрат Сабыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Рассказав о 7 приоритетных направлениях, которые вошли в предвыборную программу партии «Nur Otan» по Актюбинской области, кандидаты подробно рассказали о том, какие изменения к лучшему ожидаются в регионе в области здравоохранения.

«Партия «Nur Otan» выступает за то, чтобы казахстанская медицина соответствовала высоким стандартам, а каждому гражданину был обеспечен равный доступ к лучшим практикам в области медицины, - отметил Амангельды Есеркепов. - Пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом системе здравоохранения. Поэтому в предстоящий период основной приоритет в отрасли будет сделан на развитие и укрепление инфраструктуры здравоохранения. В работе будет использован опыт, полученный в период борьбы с коронавирусной инфекцией. До 2025 года партией поставлена задача обеспечить 20-минутную шаговую доступность к поликлиникам и 10-минутную – к врачебным амбулаториям».

Кандидат в депутаты областного маслихата Кайрат Сабыр добавил, что в целях улучшения качества предоставления медицинских услуг партия «Nur Otan» планирует обеспечить дальнейшую реализацию мероприятий по снижению распространения коронавирусной инфекции. В том числе постоянный контроль мест массового скопления людей и общественного транспорта на соответствие санитарным требованиям и нормам, а также регулярное проведение дезинфекционных работ. Мониторинг обеспеченности медучреждений и аптечных сетей лекарствами и медицинскими изделиями. Подписание меморандумов с фармацевтическими компаниями и аптечными сетями о недопущении роста цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Активную пропаганду здорового образа жизни, в том числе через интернет и социальные сети. Расширение охвата бесплатной консультацией беременных женщин и женщин фертильного возраста по вопросам материнства и беременности в целях снижения материнской и младенческой смертности, в том числе создание мобильных групп для консультации женщин в селах.

В предвыборную программу партии вошли задачи, которые предстоит выполнить в течение ближайших 5 лет. Будет осуществляться строительство не менее 15 объектов здравоохранения, - пояснил кандидат. – В 2021-2022 годы - детский инфекционный корпус на 100 коек при Актюбинском медицинском центре, в 2022-2023 годы – областная инфекционная больница на 200 коек, в 2022-2023 годы – Темирская районная больница, в 2024-2025 годы – Checkup и центр позитронно-эмиссионной томографии, в 2024-2025 годы – областной центр крови. Будет производиться капитальный ремонт не менее 28 объектов здравоохранения до 2025 года. Проведение ранней диагностики, профилактических мероприятий и вакцинации с охватом не ниже 98% детей до 3-х лет. Проведение ежегодного скрининга не менее 20 тыс. человек для раннего выявления злокачественных новообразований. Обеспечение доступности лекарственных средств, специализированных продуктов детского и лечебного питания с охватом ежегодно 100% от диспансерной группы. Ежегодное приобретение 20 единиц медицинского оборудования (компьютерный томограф, аппарат МРТ, маммограф, электроэнцефалограф, УЗИ аппарат, аппараты ИВЛ, кислородные концентраты и т.д.). Трудоустройство и направление выпускников Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова в села, где имеется дефицит врачей через расширение социального пакета: обеспечение жильем, детскими садами и т.д. Развитие медицинского туризма, в т.ч. расширение санаторий-пантолечебницы «Зару» в Мартукском районе со строительством зоны отдыха в 2024 году. Ежегодное повышение квалификации не менее 12 врачей в зарубежных медицинских организациях (Израиль, Турция, Южная Корея, Российская Федерация).

Все эти меры позволят к 2025 году увеличить продолжительность жизни до 75,5 лет.

Ответив на вопросы участников онлайн-встречи, кандидаты призвали коллег активно принять участие в выборах и проголосовать за партию «Nur Otan».

«Мы все убедились, что партия «Nur Otan», это партия дела и всегда добивается поставленных целей, - заверил Амангельды Есеркепов. – Уверен, что представители медицинского сектора, как и все актюбинцы, проголосуют именно за эту партию, партию единства и слова».

Оплачено из средств Избирательного фонда Актюбинской области партии «Nur Otan»


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