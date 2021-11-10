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Nur Otan внес в госорганы более шести тысяч рекомендаций на основе обращений граждан

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Ноября 2021, 15:31
Nur Otan внес в госорганы более шести тысяч рекомендаций на основе обращений граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более шести тысяч проблемных вопросов казахстанцев взяли на контроль в Nur Otan. По информации пресс-службы партии, с целью их решения на местах проведено почти две тысячи заседаний комиссий партийного контроля. На основании обращений граждан также организовано более трех тысяч различных рейдов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, в Восточно-Казахстанской области представители партии откликнулись на обращение жителей села Долонь Бескарагайского района по поводу затянувшегося строительства центрального водоснабжения. По информации областного филиала, данный вопрос был взят на особый партийный контроль. Как результат, сегодня все строительные работы завершены, проводится подключение домов.

В Алматинской области комиссией партийного контроля была проведена проверка жалобы жителей села Косозен на отсутствие дорожной инфраструктуры вокруг школы. После обращения в партию на пешеходных переходах оперативно установили «лежачих полицейских», организовано строительство тротуара и освещения дороги, прилегающей к школе. Также принято решение о выделении двух автобусов для подвоза учеников.

В Туркестанской области работники детского сада в селе Казыгурт пожаловались, что им регулярно недоплачивают за работу. После вмешательства партии районным отделом образования перечислена остаточная сумма заработной платы в размере 9 млн 451 тыс тенге, приняты соответствующие меры дисциплинарного взыскания к руководству учреждения.

Как отметили в пресс-службе партии, с учетом анализа обращений граждан с начала года Комитетом и комиссиями партийного контроля в регионах внесено более 6 тысяч рекомендаций центральным и местным исполнительным органам. К партийной ответственности привлечено 210 человек, в том числе ряд вице-министров, заместителей акимов регионов, руководителей фракций в маслихатах и др. Из них за различные нарушения исключены из партии 56 человек.


Нур Отан  
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