Nur Otan внес в госорганы более 4 тысяч рекомендаций на основе обращений граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» продолжает активно реагировать на обращения граждан. Только с начала года проведено 1293 заседания комиссий партийного контроля, где было рассмотрено 4137 проблемных вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Среди них отсутствие обратной связи с населением в отдельных госорганах, необходимость обеспечения безопасности вокруг учебных заведений, неудовлетворительное состояние ЖКХ и дорожной инфраструктуры в регионах, а также многое другое.

По информации пресс-службы «Nur Otan», в рамках поручения Лидера партии Нурсултана Назарбаева по переходу в проактивный формат взаимодействия с населением и практической реализации инициированной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым концепции «Слышащего государства» с начала года организовано более 2 тысяч различных рейдов на основании обращений граждан.

Так, в преддверии нового учебного года нуротановцы города Кокшетау проинспектировали район вокруг гимназии №13. Родители учеников жаловались на отсутствие дорожной инфраструктуры и уличных фонарей. По их словам, особенно трудно добираться до школы в зимнее время. После вмешательства партии акимат обязался произвести ремонт дороги и установить освещение в срок до 30 сентября. За несвоевременное реагирование на обращения жителей партийцы рекомендовали объявить взыскание в виде «замечания» заместителю акима города Кокшетау Бауржану Ерназарову.

В свою очередь комиссия партийного контроля Кызылординского областного филиала «Nur Otan» проверила ход строительства нового корпуса к средней школе в селе Махамбет. Ранее детям приходилось учиться в три смены. После обращения граждан в правящую партию из местного бюджета было выделено более 380 млн тенге для возведения трехэтажной пристройки на 200 мест. На сегодня работы завершены на 80%. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца сентября.

Аналогичную инспекцию провели нуротановцы города Тараз. В районе «Шалгай Карасу» возводится школа на 600 мест. Строительство планируется завершить до конца года и будет на особом партийном контроле.

В Алматы представители партии «Nur Otan» провели проверку жалоб жителей микрорайона Алгабас на участившиеся дорожно-транспортные происшествия и факты несоблюдения скоростного режима вблизи детского сада №164. После оперативной реакции нуротановцев на проезжей части были установлены дорожные знаки «Дети» и «Ограничение скорости 40». За несвоевременное реагирование на обращения жителей комиссией партийного контроля рекомендовано объявить партийное взыскание в виде «предупреждения» заместителю акима Алатауского района города Алматы Адлету Токтасынову.

Как отметили в пресс-службе партии, в целом с начала года Комитетом и комиссиями партийного контроля рассмотрено 716 обращений физических и юридических лиц. Внесено более 4 тысяч рекомендаций центральным и местным исполнительным органам.

К партийной ответственности привлечено 150 человек, в том числе ряд вице-министров, заместителей акимов регионов, руководителей фракций в маслихатах и другие. Из них за различные нарушения были исключены из партии 46 человек.