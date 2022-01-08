Nur Otan: Важно всем поддержать Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Последние несколько дней казахстанцы стали свидетелями страшных событий практически по всей стране, особенно в Алматы. Разрушены и сожжены здания акиматов, полиции, а также партии «Nur Otan». Идет антитеррористическая операция. Корреспондент МИА «Казинформ» дозвонился до секретаря партии «Nur Otan» Армана Кырыкбаева, чтоб задать ему несколько вопросов.

- Арман Оразбаевич, здравствуйте!

- Здравствуйте!

- Какой ущерб нанесен партии? Много ли зданий партии разграблено? Никто не пострадал?

- По имеющейся информации, ранен один работник Жамбылского филиала, находится сейчас в реанимации. В ряде регионов, это в Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане разгромлены и подожжены здания партии. Ущерб разной степени. После стабилизации будет оценен.

- Звучат вопросы, где партия «Nur Otan»? Чем занимаются партийцы?

- Члены нашей партии все эти дни работают на передовой. Это депутаты, члены правительства, акимы, медики и другие. Практически все руководство страны – это члены бюро партии. В соответствии со своими должностными обязанностями все они сейчас выполняют непростую работу по стабилизации обстановки.

Наши депутаты Мусабаев и Жанбыршин с первых дней в Мангистауской области и до сих пор там. В других регионах наши филиалы, депутаты, должностные лица также выходили к митингующим, пытались их успокоить, перейти на конструктив. Параллельно принимались меры для обеспечения безопасности людей и зданий.

Например, в Актобе наши добровольцы не пустили агрессивно настроенных протестующих в здание. В столице партийцы организовали горячий чай для военнослужащих, создали отряд волонтеров, который помогает акимату. И таких примеров много. То есть партия выполняет свою общественно-политическую функцию. Сейчас ведь самое важное обеспечить стабилизацию, помочь нашим гражданам, а «пресс-релизы» будут потом. Наши колл-центры общественных приемных работают, хоть и ограниченно из-за Интернета.

Бауыржан Байбек работает удаленно, поскольку уже неделю на больничном в связи с коронавирусом. Все эти дни он координировал работу партии, всех ее филиалов. Я сейчас исполняю обязанности первого зама, мы с ним на связи по телефону, постоянно.

Еще раз. Мы не работаем ради упоминаний в СМИ, тем более в условиях ЧП. Есть исполнительные и правоохранительные органы, комендатура. Сказать, чтобы вовремя зафиксироваться, это не наше. Мы ответственная политическая сила. Сейчас важно всем поддержать Президента нашей страны Касым-Жомарта Токаева как Главу государства, гаранта Конституции.

Последние дни показали, как легко разрушить мир и согласие, о сохранении которых Елбасы и «Nur Otan» неустанно говорят все эти годы. Неслучайно Нурсултан Назарбаев одним из 7 столпов государственности назвал именно единство и согласие. Над их укреплением надо работать постоянно.

В целом мы должны сделать соответствующие выводы из этой ситуации и дать четкую правовую оценку, в том числе действиям таких провокаторов как Аблязов, Мамай и другие. Где сейчас все эти хайпожоры, которые в первые дни много писали, призывали, неизвестно. Столько людей погибло, столько крови пролито, все это в том числе и на их совести. Мы выражаем искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших. И абсолютно уверены в том, что ситуация стабилизируется. Предстоит еще большая работа по оказанию помощи нашим гражданам.

- Арман Оразбаевич спасибо большое за комментарий. Будем надеяться, что ситуация стабилизируется.