«Nur Otan» в СКО планирует обеспечить доступ более 507 тысяч сельчан к услугам централизованного водоснабжения

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Геннадий Зенченко провел онлайн встречу с жителями сел Чапаево и Трудовая Нива Кызылжарского района. Представитель «Nur Otan» рассказал о предвыборной программе и отметил, что главная цель партии - повышение качества как автомобильных трасс, так и внутрипоселковых дорог, передает МИА «Казинформ».

«Мы будем добиваться поэтапного улучшения качества автомобильных дорог. Это позволит довести долю дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 95%. Также партия обеспечит эффективный общественный контроль над качеством и сроками ведения строительных и ремонтных работ», - отметил Геннадий Зенченко.

Также он рассказал о планах по обеспечению чистой питьевой водой. «Nur Otan» планирует обеспечить доступ более 507,8 тысяч жителей сел к услугам централизованного водоснабжения. На строительство и реконструкцию сельских объектов водоснабжения будет предусмотрено порядка 42 млрд. тенге.

«Остались считанные дни до выборов. Я думаю, вы сделаете правильный выбор - проголосуете за «Nur Otan». Все задачи, запланированные партией, подтверждаются расчетом. Сегодня, встречаясь с населением, учителями, пенсионерами, врачами, мы видим, что решен вопрос заработной платы, пенсионеры тоже довольны. В последние годы мы также замечаем, какие изменения происходят по дорогам, по освещению, по воде. Есть, конечно, вопросы, но они учтены уже в новой программе. Поэтому я призываю вас голосовать за «Nur Otan», - подчеркнул кандидат в депутаты Мажилиса Парламента.

В свою очередь, жители Кызылжарского района выразили поддержку Геннадию Зенченко и пожелали удачи на выборах в Мажилис Парламента РК.

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»