«Nur Otan» в Актобе: Для развития обрабатывающей промышленности будет реализовано не менее 30 проектов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Для развития обрабатывающей промышленности в Актобе будет реализовано не менее 30 проектов. Об этом на встрече с сотрудниками предприятия «СНПС-Актобе мунай газ» рассказали кандидаты в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan» Такталифум Есенгулов и Амангельды Есеркепов, передает МИА «Казинформ».

«Предвыборная программа партии выбрала семь наиболее приоритетных направлений, в которые вошли наиболее актуальные проблемы, требующие решения, - подчеркнул Такталифум Есенгулов. - Главная ее цель – создание условий для постоянного улучшения качества жизни и благосостояния населения. Ориентиры партии «Nur Otan» – устойчивое экономическое развитие и повышение уровня жизни населения. Мы создадим новые рабочие места c достойной зарплатой. Основу благосостояния населения мы видим в обеспечении граждан работой и стабильным заработком. Партия будет содействовать снижению зависимости от добычи сырья. Для этого в регионе будет реализовано не менее 30 проектов»,- сказал Т. Есенгулов.

Кандидат в депутаты областного маслихата Амангельды Есеркепов отметил, что партия будет способствовать претворению в жизнь проектов, обеспечивающих повышение доходов сельчан.

«Партия «Nur Otan» ставит задачу дальнейшего развития сельского хозяйства и увеличения производительности труда на 4% ежегодно. Для этого мы будем добиваться реализации не менее 20 крупных инвестиционных проектов. Субсидирования около 2 тысяч сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств области ежегодно», - отметил кандидат.

Оплачено из средств Избирательного фонда Актюбинской области партии «Nur Otan»