«Nur Otan» в Актобе: Будет трудоустроено более 110 тысяч человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты областного маслихата Сулупан Шинтасова и Такталифум Есенгулов разъяснили работникам ТОО «Автопарк» предвыборную программу партии «Nur Otan» по Актюбинской области, передает МИА «Казинформ».

Гости подробно рассказали сотрудникам автопредприятия о том, какие меры партия будет предпринимать для решения актуальных задач, стоящих перед регионом.

«Сегодня все граждане ждут от партии решения конкретных проблем и продвижения инициатив и в предвыборной программе партии отражены пути решения многих проблем, - заверила Сулупан Шинтасова. - Именно решение задач 7 приоритетных направлений развития области, вошедших в предвыборную программу, создадут условия для постоянного улучшения качества жизни и благосостояния населения.

Ориентиры партии «Nur Otan» – устойчивое экономическое развитие и повышение уровня жизни населения. Мы создадим новые рабочие места c достойной зарплатой. Наша задача – создание достаточного количества рабочих мест, что позволит сохранить безработицу на уровне 4,9% и повысить среднюю заработную плату минимум до 200 тысяч тенге к 2025 году», - сказала С. Шинтасова.

Для этого партия «Nur Otan» будет способствовать ежегодному созданию не менее 21 тысячи новых рабочих мест, трудоустройству на имеющиеся вакансии не менее 22 тысяч человек. Подписанию меморандумов с крупными иностранными компаниями для недопущения сокращения и выравнивания заработных плат между казахстанскими и зарубежными сотрудниками (АО «CNPC-Актобемунайгаз», АО «КМК Мунай», ТОО «Сагиз Петролеум Компани», ТОО «Батыс Мунай», Актюбинский филиал компании «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» и т.д.). Ежегодному профессиональному обучению (более 1 года) не менее 1 тысячи человек и краткосрочному обучению (до 3 месяцев) не менее 700 человек с учетом потребностей рынка труда, что позволит решить проблему дефицита кадров и трудоустройства работников, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Сокращению квоты на иностранную рабочую силу на не менее 5% ежегодно. Данные меры позволят создать более 105 тысяч рабочих мест и трудоустроить на имеющиеся вакансии более 110 тысяч человек.

Кандидат также рассказала, какие меры будут предприниматься партией для улучшения жилищных условий, благосостояния сельчан, сферы здравоохранения, экологии.

«Партия «Nur Otan» считает необходимым применение комплекса мер по созданию возможностей для получения жилья. В области эффективно реализуются государственные жилищные программы. За последние пять лет в области построено 3,9 млн м2 жилья или 31 тысяча квартир. Мы ставим задачу доведения к 2025 году показателя обеспеченности жильем на одного проживающего по области с 21,6 до 26 м2, путем. Строительства 3,9 млн м2 жилья за 2021-2025 годы. В том числе за счет бюджетных средств 194 тысяч м2 или 2 тысяч квартир. Повысим доходы сельчан и обеспечим продовольственную безопасность. В регионе продолжится работа по созданию высокотехнологичного агропромышленного комплекса за счет эффективного вложения инвестиций, оснащения производства современным оборудованием, внедрения новых технологий.

Партия «Nur Otan» ставит задачу дальнейшего развития сельского хозяйства и увеличения производительности труда на 4% ежегодно.

Кандидат в депутаты областного маслихата Такталифум Есенгулов подчеркнул, что партия будет всемерно способствовать улучшению качества здравоохранения, образования.

«Партия «Nur Otan» выступает за то, чтобы казахстанская медицина соответствовала высоким стандартам, а каждому гражданину был обеспечен равный доступ к лучшим практикам в области медицины. До 2025 года партией поставлена задача обеспечить 20-минутную шаговую доступность к поликлиникам и 10-минутную – к врачебным амбулаториям.

В целях улучшения качества предоставления медицинских услуг партия «Nur Otan» планирует обеспечить дальнейшую реализацию мероприятий по снижению распространения коронавирусной инфекции, в том числе постоянный контроль мест массового скопления людей и общественного транспорта на соответствие санитарным требованиям и нормам, а также регулярное проведение дезинфекционных работ.

Для повышения качества образования партия «Nur Otan» ставит задачи доведения показателя обеспеченности с 1 компьютера на 8 школьников до 1 компьютера на 5 школьников (в первую очередь, для детей с малообеспеченных семей), а также приобретения интернет-роутеров для обеспечения дистанционного обучения. Обеспечения полного охвата детей из социально-уязвимых слоев населения компьютерной техникой в случае сохранения дистанционной формы обучения. Строительства 16 новых школ в области и многое другое», - сообщил кандидат.

В ходе встречи кандидаты выслушали предложения участников встречи и ответили на их вопросы.

Оплачено из средств Избирательного фонда Актюбинской области партии «Nur Otan»