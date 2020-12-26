Nur Otan в Актобе: 28 тысяч семей будут обеспечены жильем во всех районах области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan» провели экспромт-встречу гипермаркете «Анвар». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Баллотирующиеся в депутаты в областной маслихат кандидаты Кульшат Масалимова, Баян Сарсембина, Еламан Итегулов раздали буклеты с предвыборной программой партии «Nur Otan» по Актюбинской области, ответили на вопросы и выслушали предложения посетителей гипермаркета.

В беседе с покупателями торгового центра кандидат Кульшат Масалимова, призвав актюбинцев отдать голоса за партию«Nur Otan», рассказала, какие проекты партия собирается реализовать для улучшения жизни населения.

«К примеру, в ближайшие пять лет партия будет реализовывать ряд проектов в поддержку предпринимателей. Малый и средний бизнес должен стать одним из основных резервов роста экономики региона. Поэтому будут предусмотрены средства для кредитования микробизнеса, стартап-проектов, оказываться поддержка в создании собственного дела молодым, многодетным матерям, сельским жителям. Немаловажно для нашего региона и развитие туризма путем ежегодного открытия не менее 5 объектов (гостиничные комплексы, кемпинги), - отметила она. - Не секрет, что распространение COVID-19 и его последствия заметно повлияли на экономическую активность бизнеса. Так, во время режима ЧП и карантинных мер более 27 тысяч субъектов бизнеса в области были вынуждены приостановить свою деятельность. Поэтому, партия будет создавать условия не только для восстановления деятельности наиболее пострадавших субъектов бизнеса, но и созданию новых через активное использование действующих инструментов государственной поддержки и сотрудничества с НПП «Атамекен».

Для этого партия «Nur Otan» будет добиваться принятия местной программы по развитию малого и среднего бизнеса, с включёнными мерами по поддержке предприятий, пострадавших от пандемии, ежегодной финансовой поддержки не менее 200 новых проектов предпринимательства в рамках «Дорожной карты бизнеса - 2025», микрокредитования не менее одной тысячи проектов по госпрограмме «Еңбек», льготного кредитования ежегодно не менее 60 проектов в рамках программы «Экономика простых вещей», обучения основам предпринимательства не менее двух тысяч человек ежегодно для создания ими собственного бизнеса, развития сферы туризма путем ежегодного открытия не менее пяти объектов (гостиничные комплексы, кемпинги).

Эти меры позволят к 2025 году увеличить количество предпринимателей в малом и среднем бизнесе до 62 тысяч, занятых в МСБ – до 150 тысяч человек, долю МСБ в экономике области с 20,5% до 25%.

Кандидат Баян Сарсембина подчеркнула, что важнейшим фактором во взаимодействии с населением является диалог с простыми людьми.

«Считаю, что именно партия «Nur Otan» ведет открытый и честный диалог с народом, зная все его проблемы и ставя перед собой конкретные задачи по их выполнению, - поделилась кандидат. – В семи приоритетных направлениях предвыборной программы охвачены все сферы нашей жизни. И они будут работать на создание лучших условий для молодежи, предпринимателей, малоимущих, инвалидов и других слоев населения. Я призываю актюбинцев отдать голоса за нашу партию, которая поставила перед собой конкретные и реализуемые задачи и будет планомерно их решать».

Партия, как отметила далее кандидат, считает необходимым применение комплекса мер по созданию возможностей для получения жилья и ставит задачу доведения к 2025 году показателя обеспеченности жильем на одного проживающего по области с 21,6 до 26 м2, путем. За 2021-2025 годы планируется строительство 3,9 млн м2 жилья. Предоставления ежегодно не менее 500 квартир социально-уязвимым слоям населения. В 2021-2025 годах предоставления 23 тысяч земельных участков под строительство частных домов. В результате порядка 28 тысяч семей будут обеспечены жильем во всех районах области. Это позволит снизить очередность на жилье на 10%.

Кандидат Еламан Итегулов отметил, что партия, кроме прочего, будет работать над повышением качества жизни наших граждан, за доступ каждого к чистой воде, воздуху и качественной инфраструктуре.

«Партия «Nur Otan» будет содействовать реализации проектов «Құтты мекен», «Ауыл – ел бесігі», которые направлены на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы, а также сохранение благополучной экологической обстановки, - сообщил кандидат. - Для комфортного проживания будут решаться вопросы обеспечения населения водоотведением, теплоснабжением, благоустройства улиц и дворов. Наш регион обладает высоким транзитным потенциалом».

По области проходит 628 км трассы «Западная Европа – Западный Китай». Следующим приоритетным проектом развития транспортной инфраструктуры будет автодорога «Центр-Запад», который обеспечит выход на морской порт Актау через город Нұр-Сұлтан.

При этом не менее важно качество строящихся и ремонтируемых дорог. Поэтому цель партии «Nur Otan» – развитие транзитного потенциала региона, повышение качества автомобильных трасс и дорог местного значения.

Оплачено из средств Избирательного фонда Актюбинской области партии «Nur Otan»