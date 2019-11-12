«Nur Otan» соберет проблемные вопросы каждого населенного пункта страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» рассмотрела промежуточные результаты исполнения программ развития территорий во всех регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Ранее Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев в ходе совещания с членами Правительства и фракции «Nur Otan» в Мажилисе Парламента поручил заслушать ход исполнения стратегических документов в регионах и с учетом проведенного анализа приступить к разработке новых программ развития территорий до 2025 года.

Так, в столице депутаты фракции в маслихате города обратили внимание местных властей на тот факт, что 42 тысячи астанчан до сих пор не актуализировали свой социальный статус, что в скором времени может привезти к перегрузке городских поликлиник, школ и рынка труда. В Алматы были подняты вопросы высокой смертности на дорогах, энергоэффективности и инфраструктурного развития.





В Шымкенте члены фракции подняли проблему нехватки больниц и образовательных учреждений. В девяти школах Шымкента сегодня действует трехсменка. К подобному обучению могут перейти еще около восьми учебных заведений города.

В Западно-Казахстанской области из 111 целевых показателей достигнуты 97, при этом существуют проблемы аварийных и трехсменных школ. Плохие показатели по сбору урожая зерновых и рост количества ДТП. В Карагандинской области приоритетными вопросами станут ремонт дорог, строительство инфраструктуры и жилья. В программу включены индикаторы, отражающие рост доходов и качество жизни населения.





Депутаты фракции «Nur Otan» в Восточно-Казахстанской области отметили необходимость повышения качества общественного транспорта и строительства школ. В Акмолинской области необходимо ускорить развитие сетей водоотведения и создать объекты размещения твердых бытовых отходов. Стоит вопрос активизации работы по привлечению инвестиций для реализации промышленного потенциала и развитию МСБ. В Северо-Казахстанской области намерены ускорить темпы строительства жилья, ремонта дорог и инженерных коммуникаций в сельской местности.





В соответствие с поручением руководства партии и озвученной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в своем Послании народу Казахстана концепции «слышащего государства» во всех регионах депутатами «Nur Otan» будут проанализированы проблемные вопросы каждого населенного пункта и сформированы предложения для региональных программ развития территорий до 2025 года.