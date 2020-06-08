Nur Otan: Школа политического менеджмента запускает программу обучения участников праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Школа политического менеджмента партии «Nur Otan» объявляет о запуске программы обучения участников праймериз «Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Facebook партии.

«Уважаемые друзья! Как известно, с 17 августа по 3 октября текущего года состоятся праймериз партии «Nur Otan», - отметили в пресс-службе партии. - Основная их цель - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней».

Внутрипартийный отбор нового формата предполагает возможность участия каждого партийца.

Как сообщили в пресс-службе партии, в этой связи Школа политического менеджмента партии «Nur Otan» объявляет о запуске программы обучения участников праймериз «Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?»

Тех, кто хочет узнать больше о праймериз, основных принципах управления собственным имиджем в условиях современной информационной реальности, навыках политической коммуникации и риторике, приглашаются для участия в обучении.

Спикерами семинаров выступят известные политологи, государственные и общественные деятели, психологи и тренеры, среди которых Ермухамет Ертысбаев, Айдос Сарым, Расул Жумалы, Андрей Чеботарев, Саясат Нурбек и другие.

Как рассказали в пресс-службе, программа обучения состоит из четырех модулей, которые будут проходить онлайн.

Первый модуль: Механизм реализации внутрипартийного отбора-праймериз.

Второй модуль: Международный опыт проведения праймериз. Роль и место депутата во власти.

Третий модуль: Образ депутата. Создание имиджа и эффективной модели поведения.

Четвертый модуль: Политическая риторика.

Предусмотрены интерактивное обсуждение, практические упражнения в группах и творческие задания. Занятия будут проводиться для всех желающих партийцев на бесплатной основе.

Семинары стартуют 15 июня и завершатся 7 августа текущего года и будут проходить с 9.30 до 13.00 часов.

За более подробной информацией обращайтесь в областной филиал партии по месту проживания или в Школу политического менеджмента партии «Nur Otan» по адресу:

г.Нур-Султан, ул.Кунаева, 12/1

тел. +7-7172-707621

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