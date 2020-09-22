«Nur Otan» разработал программы для северных регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Nur Otan» продолжает знакомить общественность с проектами 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району на ближайшие 5 лет. Сегодня в фокусе внимания - северные области страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Проекты программ намерены доработать по принципу краудсорсинга, собрав лучшие идеи и решения по итогам общереспубликанских внутрипартийных праймериз.

Одними из направлений предвыборной программы по Акмолинской области являются поддержка сел и создание новых рабочих мест.

В регионе планируется построить горно-гидрометаллургический комплекс, фабрику по выпуску концентрата технических алмазов, солнечную электростанцию и мусороперерабатывающий комплекс.

Для повышения доходов сельчан и обеспечения продовольственной безопасности, партия ставит задачу по развитию молочного животноводства за счет создания 17 молочно-товарных ферм, а также мясного животноводства путем создания 700 мясных ферм.

Планируется возведение 3,4 миллиона квадратных метров жилья, 11 школ и 7 объектов здравоохранения. В приоритете - обеспечение питьевой водой 556 сел и строительство газораспределительных сетей в 7 районах.

Для снижения молодежной безработицы партия будет содействовать ежегодному трудоустройству не менее 6,5 тысяч молодых людей, открытию Центров компетенций. Будет построено 7 общежитий для студентов 2 вузов и 4 колледжей.

Согласно предвыборной программе по Костанайской области большой потенциал в регионе имеет туристическая отрасль. Для ее развития планируется улучшить инфраструктуру, уровень сервиса и подготовку квалифицированных кадров.

Партия будет добиваться повышения качества дорог. На восстановление полотна всех категорий и улиц ежегодно будет направляться порядка 17 миллиардов тенге с охватом 118 сельских населенных пунктов, в которых проживает 472 тысяч человек.

На основе мониторинга семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся многодетные и малообеспеченные семьи в рамках проекта «Бақытты отбасы» будут обеспечены углем, дровами, продуктами питания и другой помощью.

Партия «Nur Otan» и ее молодежное крыло «Jas Otan» усилят всестороннюю поддержку молодежи. Планируется построить 4 студенческих общежития на 1750 мест в городе Костанай, охватить социальной поддержкой более 1500 квалифицированных молодых специалистов по программе «С дипломом в село» путем предоставления кредитов на приобретение жилья, выдачу подъемных пособий и др.

В Павлодарской области партия «Nur Otan» намерена оказать максимальную поддержку аграриям путем расширения льготного кредитования, механизма контрактного финансирования, лизинга техники, оборудования по переработке сельхозпродукции. Также планируется расширение посевных площадей до 900 тысяч гектаров, строительство оптово-распределительных центров в селе Мичурино Павлодарского района и сельской зоне города Аксу. Предполагается строительство специализированного рынка фермерской продукции по схеме «от поля до прилавка» в городе Павлодар.

В рамках предвыборной программы партия «Nur Otan» ставит перед собой цель обеспечить жильем более 9 тысяч очередников Павлодарской области. Запланировано строительство 5 новых школ и 5 пристроек к действующим школам.

В рамках партийных проектов «Бақытты отбасы» и «Ардагерлерді ардақтайық» в 2021 году будет внедрен единый портал социальных услуг, который позволит людям с особыми потребностями самостоятельно в онлайн режиме приобретать вспомогательные, компенсаторные средства и социальные услуги с учетом своих индивидуальных потребностей.

В Северо-Казахстанской области партия «Nur Otan» будет содействовать реализации проектов «Құтты мекен» и «Ауыл – ел бесігі», направленных на модернизацию транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального комплекса, а также сохранение благополучной экологической обстановки.

В предстоящие 5 лет партия будет добиваться поэтапного улучшения качества автомобильных дорог. В 2021 году будет проведен ремонт 515 км автодорог, в 2022 году – 520 км автодорог и так далее.

К 2025 году партия планирует обеспечить доступ 92,8% жителей сельских населенных пунктов региона к услугам централизованного водоснабжения. Будет обеспечено строительство и реконструкция объектов водоснабжения в 142 селах с населением 115 тысяч человек. Для развития потенциала молодежи региона партийцы будут добиваться ежегодного выделения не менее 500 кредитов на открытие собственного дела и ведения бизнеса.

Более подробно с проектами предвыборных программ регионов можно ознакомиться на сайте primaries.kz.