«Nur Otan» разработает системные меры по обеспечению безопасности детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Республиканский совет по вопросам семьи и защиты прав детей партии «Nur Otan» разработает системные меры по обеспечению безопасности детей и поставит вопрос о наказании ответственных лиц, в том числе руководства управления образования Жамбылской области по факту насилия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня экспертная группа Совета завершает объезд регионов страны, в ходе которого её членами был проведен мониторинг более 1300 учреждений образования, социальной защиты и здравоохранения в 200 населенных пунктах. Это школы, детские интернаты, больницы, поликлиники, кризисные центры и центры адаптации несовершеннолетних.

Ранее в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область перед руководством региона был озвучен ряд проблемных вопросов. Среди них: рекордное число беременных девочек среди несовершеннолетних, высокий уровень подростковой преступности, слабая работа по выявлению неблагополучных семей. В целом, региональная комиссия по делам несовершеннолетних не контролирует свои же решения, меры по рассматриваемым вопросам не принимаются.

«На совещании в Жамбылской области мы акцентировали внимание управления образования на необходимости ликвидации уличных туалетов, поскольку они не безопасны. Все присутствовали на нашем итоговом совещании. Озвученные вопросы запротоколировали. При нас снесли надворные туалеты в нескольких школах и отчитались о том, что по остальным объектам будет проведена аналогичная работа. Но подход по решению конкретных вопросов на деле оказался показным. Произошедшая трагедия свидетельствует о том, что соответствующие меры приняты не были. Мы поставим вопрос о привлечении к ответственности руководства управления образования, а не исполнителей», - сказала заместитель председателя совета Динара Закиева.

В данный момент экспертная группа Совета подводит итоги мониторинга 151 объекта по городу Алматы, где также выявлен ряд проблемных вопросов. Так, зафиксированы факты жестокого обращения и ненадлежащего ухода в Центре оказания социальных услуг, доме Надежда, имеются грубые нарушения в Доме ребёнка.

По итогам работы в каждом регионе эксперты собрали предложения для выработки системных решений по всем направлениям. Основные из которых - отсутствие независимого мониторинга качества работы детских учреждений, неудовлетворительное состояние школьных столовых. Большинство интернатов, медико-социальных учреждений, Домов ребенка и школ требуют капитального ремонта, благоустройства территории, установки камер видеонаблюдения и их мониторинга.