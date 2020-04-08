Nur Otan проследит, как регионы исполнят объявленные Главой государства антикризисные меры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе внеочередной конференции Кызылординского областного филиала партии Nur Otan председателем филиала избрана аким региона Гульшара Абдыкаликова. Учитывая ограничительные и профилактические меры на период борьбы с коронавирусом впервые собрание партийцев прошло онлайн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Обращаясь к однопартийцам в режиме видеоконференцсвязи, Бауыржан Байбек подчеркнул, что по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева сегодня деятельность Nur Otan полностью переориентирована. Все ресурсы партии направлены на поддержку инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым мер по организации помощи нуждающимся казахстанцам в условиях борьбы с коронавирусом.

«В своем сегодняшнем обращении к казахстанцам Елбасы отметил, что «на каждого министра, руководителя области, города и района возложена задача – действуя системно, дисциплинированно, планомерно и решительно, мобилизовать все силы для выхода из сложившегося положения. В этом благородном деле члены партии Nur Otan должны быть в первых рядах». Поэтому региональному филиалу партии необходимо активизировать работу в данном направлении, а также держать на строгом партийном контроле исполнение всех антикризисных мер, объявленных Главой государства. С 13 марта по поручению Елбасы во всех общественных приемных партии прием граждан переведен в онлайн-режим. В результате количество онлайн-обращений увеличилось в 2 раза, в том числе через Facebook и Instagram - в 4 раза, через WhatsApp - в 7 раз. По всем обращениям уже даны конкретные поручения. Региональным и территориальным филиалам партии в целях оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо организовать работу телефонов доверия», - сказал первый зампред партии.

По его словам, в соответствии с поручением Президента в рамках концепции «Слышащего государства» также усилена работа комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах. Активно ведется работа во всех региональных фондах Birgemiz. Только в Кызылординской области адресной помощью в виде продуктовых корзин и товаров первой необходимости охвачено уже более 2 тысяч семей.

Представляя кандидатуру Гульшары Абдыкаликовой в качестве председателя Кызылординского областного филиала партии, Бауыржан Байбек отметил ее значительный вклад в реализацию гендерной политики в стране в качестве Государственного секретаря и председателя Национальной комиссии по делам женщин.

«Гульшара Абдыкаликова стала первой женщиной руководителем областного филиала партии Nur Otan. Как вы знаете, по инициативе Нурсултана Назарбаева, партия Nur Otan планирует через свои партийные списки обеспечить выдвижение в представительные органы власти не менее 30% женщин и данное избрание - это безусловно большой шаг в данном направлении. Сегодня Центральным аппаратом прорабатывается возможность использования онлайн-технологий в организации в этом году внутрипартийных праймериз, где треть списка займут женщины», - добавил он.

Стоит отметить, что ранее партией Nur Otan также была проведена работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие 5 лет, где будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учётом местной специфики. По поручению Елбасы первый зампред партии уже посетил ряд отдаленных населенных пунктов Атырауской, Павлодарской, Туркестанской, Жамбылской и других областей. При этом только за последние полгода он дважды встречался с жителями отдаленных районов Кызылординской области.