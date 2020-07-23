Nur Otan продолжает оказывать помощь медработникам по всей стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия Nur Otan продолжает оказывать помощь медицинским работникам по всей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служб партии.

В борьбе с пандемией одним из ключевых факторов выздоровления казахстанцев является соблюдение питьевого режима. По рекомендациям врачей при простуде или вирусном заболевании, включая COVID-19, необходимо увеличивать количество выпиваемой воды. Больному с температурой тела +38…+39 °С потребуется воды из расчета 50-60 мл на 1 кг веса в сутки, то есть полстакана или стакан теплой воды в час. Практически это означает, что больной должен постоянно делать небольшой глоток теплой воды, близкой к температуре своего тела.

В связи с этим, член партии Nur Otan, депутат Кокшетауского городского маслихата, директор завода АО «​Кокшетауминводы» Станислав Максимец выделил более 25 тонн природной воды для врачей и пациентов больниц города Нур-Султан. При этом, с марта т.г. больницам выделено уже более 52 тысяч бутылок воды TURAN объемами от 0,5 до 5 литров. Вода поставляется регулярно в больницы Кокшетау, Нур-Султана и Алматы.

«Сегодня потребность в воде в больницах Казахстана очень высокая. Как социально-ответственный бизнес «Кокшетауминводы» не остается в стороне. Мы поставляем питьевую воду «TURAN», когда к нам обращаются. И готовы поставлять воду не только в Нур-Султан, Алматы и Кокшетау, но и в другие города страны. Мы верим, что вода «TURAN» как физиологически полноценная питьевая вода, внесет свой вклад в борьбу с вирусом. И уже получаем отзывы от врачей, которые утверждают, что она хорошо помогает снять интоксикацию организма при температуре», - отметил член партии Станислав Максимец.

Другой член партии Nur Otan, директор ТОО «Заречный» Есильского района, Акмолинской области Уалихан Арипов приобрел лекарственные средства и медицинские изделия на общую сумму 700 тысяч тенге. Препараты переданы медицинским работникам Зареченской СВА Есильского района. При этом, со слов У.Арипова, закуп необходимых лекарств будет продолжен.

В Павлодарской области члены партии Nur Otan Марина Стрелковская, Кобланбек Кожин и Виктор Пряхин приобрели и передали необходимое медицинское оборудование, в частности 5 аппаратов небулайзеров, 3 инвалидных колясок и 10 кушеток. Оборудование приобретено за счет депутатов и предпринимателей города.

«В рамках партийной акции «Біз біргеміз!» депутаты всех уровней, предприниматели, партийцы нашего региона активно подключились к оказанию благотворительной помощи. На сегодня партийцы оказали помощь всем провизорным госпиталям области», - отметила заместитель руководителя депутатской фракции в областном маслихате Марина Стрелковская.

Кроме того, совместными усилиями партийцы Павлодарской области передают в медучреждения аппараты Боброва, стиральные машины, аппараты ИВЛ, лекарственные препараты и др. «На сегодняшний день депутатами и бизнесменами города Павлодар оказана помощь лекарственными препаратами, оборудованием, питьевой водой на общую сумму более 20 миллионов тенге», - отметил руководитель депутатской фракции в городском маслихате Кобланбек Кожин.

Добрую идею партийцев поддержал и коллектив ресторана «Maestro», и сегодня совместными усилиями они ежедневно обеспечивают горячим обедом до 70 медиков, которые оказались на передовой борьбе с COVID-19. «Для того чтобы делать добро, не нужны какие-то особенные способности или грандиозные возможности. Все это дело рук самых обычных людей», — считает представитель ресторана Нурлан Ахметбаев.

А в Восточно-Казахстанской области молодые жасотановцы вручили 96 врачам и 153 медицинским работникам благодарственные пакеты. Со слов молодых партийцев, волонтеры всегда готовы поддержать врачей и почтили их за то, что они рисковали своей жизнью, спасали жизни и боролись почти в течение четырех месяцев с короновирусной инфекцией.

У всех членов партии Nur Otan разный возраст, сфера деятельности, характер, но их объединяет одно — желание помочь.