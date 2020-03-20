«Nur Otan» продолжает бесконтактную доставку социальных пакетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активисты партии «Nur Otan» и молодежного крыла «Jas Otan» продолжают обход многодетных и малообеспеченных семей, а также граждан с особыми потребностями и одиноких пенсионеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Акция проходит во всех регионах Казахстана, в том числе в пригородных населенных пунктах вокруг столицы и города Алматы. Так, сегодня уже получили пакеты с адресной помощью 720 семей. Как отметил председатель МК «Jas Otan» Елнур Бейсенбаев, добровольцы будут посещать до 400 домов ежедневно.

«Порядка 10 тысяч социально-уязвимых семей получат от партии благотворительные наборы. Сейчас, в период карантина, не рекомендуется выходить из дома без особых причин. Поэтому наши волонтеры в течение 2 недель постараются обеспечить их всем необходимым. Это крупы, макароны, рис, масло, обязательно медицинские маски, антисептики и др. Кроме того, мы всем раздаем памятки с необходимой информацией по профилактике коронавируса», – сказал Елнур Бейсенбаев.

Ранее Лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил «Nur Otan» выделить 150 млн. тенге для оказания адресной помощи нуждающимся казахстанцам в рамках партийных проектов «Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы» и «Ардагерлерді ардақтайық». На эти средства закуплены медицинские маски, антисептические средства и другие продукты первой необходимости для бесконтактной доставки партийцами и волонтерами «Jas Otan» социально-уязвимым слоям населения. Кроме того, работники Центрального аппарата и филиалов перечислили на эти нужды свою однодневную зарплату.

Не остались в стороне и члены партии из регионов. Так, бизнесмен из Шымкента Кайрат Молдасеитов выделил 20 млн тенге на помощь социально-уязвимым слоям населения в условиях карантина. Его инициативу поддержал карагандинский предприниматель, член «Nur Otan» Габдолла Дюсенбаев, который перечислил 5 миллионов тенге в виде благотворительного пожертвования для приобретения экспресс-тестов.

Неравнодушных казахстанцев призвали помочь и в Алматинском городском филиале партии. Нуротановцы открыли специальный счёт, чтобы спонсорскую помощь могли оказать все желающие.

Реквизиты для направления помощи

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «НОВЫЙ АЛАТАУ» (Жана Алатау)

РНН 600300567791

БИН 080740011034

ИИК №KZ826010131000165601

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

КБЕ 18 КНП 119

Телефон: 8 (727) 396-74-20