«Nur Otan» пресек попытку нарушения правил голосования на праймериз в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Комитет партийного контроля «Nur Otan» выявил в Акмолинской области попытку организации голосования с нарушением положения Правил проведения праймериз, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы партии, заместитель председателя ППО «Білім» Сандыктауского района Акмолинской области призывала организовать массовое голосование с нарушением положения Правил проведения праймериз партии «Nur Otan».

30 сентября состоялось заседание Комитета партийного контроля Акмолинского регионального филиала партии по данному вопросу, на котором было принято решение рекомендовать Бюро Политического Совета Сандыктауского территориального филиала рассмотреть вопрос о партийной ответственности и применить меру партийного взыскания «замечание» к первому заместителю председателя Сандыктауского территориального филиала Л.А. Ловягиной, а также партийное взыскание в виде «выговора» – к председателю ППО «Білім» Ж.Ж. Каирмденову и заместителю председателя ППО «Білім» Б.Ю. Барахоевой за нарушение Правил проведения Праймериз.

В пресс-службе «Nur Otan» подчеркнули, что в рамках исполнения поручения Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева о необходимости обеспечения открытого, прозрачного и справедливого голосования на внутрипартийных выборах Центральный аппарат будет жестко пресекать подобные «инициативы» на местах

По всем нарушениям Правил проведения праймериз можно обращаться на горячую линию 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный) или по электронной почте komek@nurotan.kz. Все сигналы будут детально изучены Комитетом партийного контроля. К виновным будут приняты самые принципиальные меры, вплоть до исключения из партии.