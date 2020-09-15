«Nur Otan» предлагает отказаться от 10-процентного налога при досрочном снятии пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента Артур Платонов предложил внести изменения в законодательство для отмены обложения 10-процентным налогом при досрочном снятии пенсионных накоплений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поставил задачу, чтобы уже в 2021 году более 700 тысяч вкладчиков пенсионного фонда смогли использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи финансовым компаниям. Как отметил Президент страны, данный вопрос является актуальным именно сейчас, поскольку «социальное благополучие граждан неразрывно связано, прежде всего, с жилищным вопросом».

Вместе с тем, согласно Налоговому кодексу, досрочно снятая часть пенсионных накоплений казахстанцев будет облагаться 10-процентным подоходным налогом.

В этой связи партийный куратор, член фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента Артур Платонов предложил внести изменения в законодательство по отмене обложения 10-процентным налогом при досрочном снятии пенсионных накоплений.

В партии «Nur Otan» считают, что инициатива Главы государства акцентирована, в первую очередь, на социальную поддержку населения, поэтому необходимо предусмотреть особые условия при использовании части пенсионных накоплений.

«Планируемые к удержанию в виде налогов средства при снятии пенсионных накоплений гражданами не решат все экономические вопросы государства, но могут стать существенной подмогой в решении жилищного вопроса, лечении нуждающихся граждан», - отметил Артур Платонов.