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«Nur Otan» планирует трудоустраивать ежегодно не менее 4,6 тыс молодых людей в СКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Декабря 2020, 20:37
«Nur Otan» планирует трудоустраивать ежегодно не менее 4,6 тыс молодых людей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в депутаты Северо-Казахстанского маслихата Биржан Худайбергенов встретился в Петропавловске с советом по делам молодежи, передает МИА «Казинформ».

Представитель «Nur Otan» отметил, что сегодня в регионе созданы все условия для успешной социализации молодых людей и развития их потенциала. В ближайшие пять лет партия намерена усилить им всестороннюю поддержку.

«Мы будем добиваться ежегодного трудоустройства не менее 4,6 тыс. представителей молодежи, а также трудоустройства 665 молодых людей на летний период путем организации трудовых отрядов «Жасыл Ел». Планируем строительство трёх студенческих общежитий на 732 места для 3 колледжей Петропавловска», - рассказал Биржан Худайбергенов.

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Прекрасную новость услышали ребята, которые планируют попробовать себя в бизнесе. Партией запланировано ежегодное выделение 500 кредитов на открытие нового дела и для ведения существующего.

В завершение встречи кандидат призвал молодых людей не оставаться в стороне от происходящих событий, прийти на выборы 10 января и проголосовать за «Nur Otan».

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Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»


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