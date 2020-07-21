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Nur Otan оказывает помощь больницам Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
21 Июля 2020, 19:20
Nur Otan оказывает помощь больницам Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Nur Otan доставили продукты питания в больницы Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, Сатпаевским городским филиалом партии Nur Otan совместно с ТОО «СПТВС» и ветераном партии Коргабай Кульшариповым в противотуберкулезный диспансер, центральную городскую больницу, медицинско-санитарную часть в Сатпаеве завезены 200 литров кумыса, 50 килограммов мяса.

Нуринский районный филиал партии Nur Otan совместно с ФХПТ «Жер» собрали и доставили в центральную больницу Нуринского района 100 литров кумыса.

Житель Улытауского района Карагандинской области, владелец крестьянского хозяйства Даурен Байболов в центральную больницу своего района доставил более 200 килограммов мяса, 30 литров кумыса, более 100 килограммов овощей и другие продукты.

В Бухаржырауском районе Карагандинской области активный член партии, почетный гражданин района, айтыскер и поэт Айтбай Жумагул приобрел для районных больниц аппараты ИВЛ, которые в скором времени будут доставлены в больницу поселка Ботакара.

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Республиканская акция BizBirgemiz партии Nur Otan активно продолжается. С каждым днем все больше активных партийцев принимают участие в акции, активно откликаются меценаты, предприниматели и волонтерские движения Карагандинской области. Акция будет продолжаться до полного завершения карантина в регионе.

Без внимания не остались и медики. Им карагандинские жасотановцы вручили «Пакеты благодарности» в рамках акции «Низкий поклон врачам».

Акция поведена в инфекционном госпитале на базе многопрофильной больницы №1 Караганды, где ежедневно в две смены трудятся более 120 медицинских работников.

«Пакет благодарности» составлен с учетом пожеланий самих медиков. В течении дня в жару они вынуждены ходить в специальных костюмах, масках и перчатках. В каждый пакет благодарности включены крем для рук, влажные салфетки, мед, лимон, минеральная вода, натуральные напитки и другие продукты.


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