«Nur Otan»: мы оправдаем доверие граждан

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» продолжают вести агитационную кампанию в преддверии парламентских выборов. На этот раз проголосовать за «Nur Otan» кандидаты призвали жителей дома по ул. Жумабаева, 101 в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Предвыборная программа партии «Nur Otan» предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа. По предвыборной программе будет много изменений: это образование, здравоохранение, ЖКХ, дороги. Большинство направлений предвыборной программы взяты из самих наказов избирателей», - рассказала кандидат в депутаты областного маслихата Асем Рахметова.

Знаменитая легкоатлетка Ирина Эктова рассказала горожанам об изменениях в сфере спорта. По словам кандидата в депутаты областного маслихата, благодаря строительству новых и ремонту действующих спортивных объектов охват граждан, занимающихся физической культурой, увеличится во много раз. Затронула она и тему расходования бюджетных средств.

На встрече с партийцами избиратели активно задавали интересующие их вопросы. Особенно они касались сфер здравоохранения, образования и улучшения жилищных условий.

«Кандидаты пришли сегодня к нам и все разъяснили. Вручили нам листовки своей партии, их программу. Я все поняла. Задала им несколько вопросов связанных с медициной в нашем регионе. У них есть пути решения в этой сфере. Буду голосовать за них», - поделилась жительница Петропавловска Александра Маликова.

Все просьбы и наказы кандидаты в депутаты пообещали исполнить. В завершение встречи партийцы еще раз призвали избирателей проявить свою гражданскую позицию и прийти 10 января на выборы, чтобы проголосовать за «Nur Otan».

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»