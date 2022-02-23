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Nur Otan избрал 399 делегатов для участия во внеочередном Съезде партии
23 Февраля 2022 18:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня во всех регионах страны прошли заседания политических советов, по итогам которых на внеочередной XXII Съезд партии «Nur Otan» избрано 399 делегатов, передает МИА «Казинформ».
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«Сегодня во всех регионах страны прошли заседания политических советов, по итогам которых на внеочередной XXII Съезд партии «Nur Otan» избрано 399 делегатов.
Как вы знаете, решением Главы государства, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева внеочередной XXII Съезд «Nur Otan»-а назначен на 1 марта. В ходе мероприятия планируется обсуждение приоритетов по дальнейшей модернизации работы партии.
Съезд пройдёт в онлайн-формате», - написал исполнительный секретарь партии Асхат Оралов в Facebook.
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