Nur Otan и волонтеры сшили защитные маски для сотрудников коммунальных служб в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители алматинского городского филиала партии «Nur Otan» и волонтеры сшили многоразовые защитные маски для сотрудников коммунальных служб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе партии, каждая маска прошла обработку при высокой температуре, исследована экспертами и упакована в специальный конверт с обращением к каждому.
За первые два дня необычной акции волонтёры молодёжного крыла партии изготовили и раздали больше сотни средств защиты.
«Конечно, это капля в океан. Но этой инициативой мы хотели бы призвать изготовителей и производителей масок к социальной ответственности. Хотя бы если каждый швейный цех будет на бесплатной основе раздавать 50 масок, это уже поспособствует к снижению напряжения в обществе», - говорит автор идеи Бибинур Шербаева.
Активисты отметили, что неоднократно советовались с медицинскими работниками по качеству масок. Эти маски можно будет использовать несколько раз, носить до трех часов, после постирать и использовать повторно. Главное не забыть после стирки термически обработать.
Сами алматинцы выразили благодарность авторам идеи.
- Пьяный мужчина пытался прорваться через блокпост в Алматы
- Корзины и полки дезинфицируют в крупных супермаркетах Карагандинской области
- Как чувствуют себя заболевшие коронавирусом пациенты в Нур-Султане
- Поставщикам рекомендовали не прекращать подачу комуслуг потребителям за долги
- Какие маски защитят от коронавируса
- В акимате Алматы опровергли рассылку об очагах заражения коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана