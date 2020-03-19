Nur Otan и волонтеры сшили защитные маски для сотрудников коммунальных служб в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители алматинского городского филиала партии «Nur Otan» и волонтеры сшили многоразовые защитные маски для сотрудников коммунальных служб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе партии, каждая маска прошла обработку при высокой температуре, исследована экспертами и упакована в специальный конверт с обращением к каждому.

За первые два дня необычной акции волонтёры молодёжного крыла партии изготовили и раздали больше сотни средств защиты.

«Конечно, это капля в океан. Но этой инициативой мы хотели бы призвать изготовителей и производителей масок к социальной ответственности. Хотя бы если каждый швейный цех будет на бесплатной основе раздавать 50 масок, это уже поспособствует к снижению напряжения в обществе», - говорит автор идеи Бибинур Шербаева.

Активисты отметили, что неоднократно советовались с медицинскими работниками по качеству масок. Эти маски можно будет использовать несколько раз, носить до трех часов, после постирать и использовать повторно. Главное не забыть после стирки термически обработать.

Сами алматинцы выразили благодарность авторам идеи.