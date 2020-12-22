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«Nur Otan» будет способствовать развитию экономики Аккайынского района СКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Декабря 2020, 17:44
«Nur Otan» будет способствовать развитию экономики Аккайынского района СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Свой визит в Аккайынский район кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Геннадий Зенченко и кандидаты в депутаты областного маслихата Владимир Бубенко и Ерлан Зикирин начали с канвассинга. Этот формат агитации подразумевает посещение почетных жителей района, аксакалов и общественных деятелей, передает МИА «Казинформ».

В ходе беседы кандидаты от «Nur Otan» рассказали о том, что в предстоящие 5 лет партия будет способствовать повышению заработной платы на 37% и созданию новых рабочих мест. Подробнее о предвыборной программе партии, которая включает в себя 7 основных направлений, кандидаты рассказывали местным жителям и в ходе акции «От двери к двери».

«Благодарны люди за то что, асфальт появился, освещение появилось. Есть вопросы по воде, которые еще надо решать. Нужно их учесть и вынести на рассмотрение. «Nur Otan» - партия власти, эта партия ставит задачи, и они будут решаться», - сказал Геннадий Зенченко, кандидат в депутаты Мажилиса.

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Он добавил, что партия «Nur Otan» планирует к 2025 году обеспечить качественной питьевой водой все населенные пункты района. Улучшится и качество дорог: ремонтом охватят 221 км.

На встрече с трудовым коллективом торгового дома «Аягоз» сельчане узнали о том, какие меры будут приняты для развития малого и среднего бизнеса. В районе ежегодно планируют реализовать не менее 60 проектов в рамках государственной программы «Еңбек», не менее двух проектов по «Дорожной карте бизнеса-2025» и двух проектов по программе «Экономика простых вещей». Кандидат в депутаты областного маслихата Ерлан Зикирин сам живет в Аккайынском районе, и в своей деятельности он будет делать все возможное для его развития.

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«Мы видим потенциал района. За 3-4 года практически на 50% село Смирново заасфальтировано, многое сделано и в других селах. Работает двусторонняя связь», - говорит Ерлан Зикирин.

А в ходе онлайн-встречи с сотрудниками поликлиники – членами первичной партийной организации кандидаты рассказали, что в районе в очереди на получение жилья состоят 246 человек. Для решения жилищного вопроса партия «Nur Otan» будет оказывать содействие в увеличении объемов вводимых в эксплуатацию жилых зданий за счет использования механизмов государственной поддержки жилищного строительства.

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Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»
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