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Nur Otan будет развивать массовый спорт среди жителей города Темиртау

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Декабря 2020, 16:48
Nur Otan будет развивать массовый спорт среди жителей города Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты городского маслихата обозначили приоритеты, определенные предвыборной программой партии и остановились на стоящих задачах, передает МИА «Казинформ».

Также они рассказал о проводимой Nur Otan работе на ближайшие пять лет, которая будет ориентирована на укрепление здоровья нации, вовлечение населения к массовому занятию спортом.

Для этого мы будем:

· способствовать расширению спортивной инфраструктуру за счет установки 10 многофункциональных кортов и 15 спортивных площадок,

· способствовать открытию в городе бесплатных спортивных секций для детей из малообеспеченных и многодетных семей,

· содействовать открытию ФОКа на 320 посадочных мест.

Это позволит к 2025 году улучшить показатель обеспеченности населения спортивной инфраструктурой с 58,7% до 62,4% на 1 тыс. человек и охватить 61 тыс. человек массовым спортом.

Талгат Акишев разъяснил особенности проводимых выборов и призвал поддержать Nur Otan: «Партия Nur Otan открыта для всех! И мы, нуротановцы, бесконечно ценим ваше стремление к конструктивному диалогу и оказываемое нам доверие. Уверен, все вместе мы добьемся решения намеченных задач. Партия приложит все усилия для обеспечения стабильности развития экономики, сохранения занятости и создания новых рабочих мест. Мы четко знаем, как достичь в нашем городе уровня безопасного и комфортного проживания. Я призываю вас поддержать на предстоящих выборах ведущую политическую силу нашего государства – партию Nur Otan, чтобы вместе продолжить работу над процветанием нашей страны, укреплением единства нашего многонационального народа и повышением благосостояния каждого казахстанца».

«То, что еще не сделано, — это как раз и есть наши планы на будущее!» — отметил спикер и напомнил, что кто бы ни обратился в партию Nur Otan, она всегда разбирается и помогает в решении возникший проблем.

Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.


Карагандинская область   Нур Отан   Спорт  
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