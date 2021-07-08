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Nur Otan: 20 современных медицинских центров построят в регионах

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Июля 2021, 11:11
Nur Otan: 20 современных медицинских центров построят в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы качества строительства объектов здравоохранения в регионах и меры по защите прав медицинских работников обсудили на заседании Республиканского общественного совета по вопросам здоровья нации при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как сообщил представитель Министерства здравоохранения Данай Смагулов, на сегодня в рамках Дорожной карты по реализации Предвыборной программы «Nur Otan» начато строительство двух научно-инновационных многопрофильных клиник в городах Нур-Султан и Алматы. В регионах в течение 5 лет планируется открытие 20 современных медицинских центров. Наряду с этим ведется работа по обеспечению всех сельских населенных пунктов фельдшерско-акушерскими и врачебными амбулаториями.

Заслушав информацию, в партийном совете обратили внимание работников профильного ведомства на необходимости обеспечения качества и соблюдения сроков строительства, а также технического оснащения возводимых объектов.

«По итогам проведенного мониторинга мы видим, что не соблюдается график строительства Национального реабилитационного центра «Дару». А у частных медицинских организаций и клиник из-за отсутствия единой концепции требований возникли трудности для участия в проекте «Доктор у дома» по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению», - сказала председатель столичного совета Динара Уразалина.

Как отметили в пресс-службе партии, в ходе заседания члены совета также предложили усовершенствовать механизмы страхования профессиональной ответственности медработников и ввести должности независимых омбудсменов по защите прав пациентов при Управлениях общественного здоровья областей и городов республиканского значения.

По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Гульназ Танатаровой, ведомством разработан законопроект, направленный на повышение статуса медиков, защиту их прав и интересов, улучшение условий труда.

В частности, запланировано поэтапное внедрение «вмененного» страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании с системой «без вины» (выплата компенсации до суда), где страхователем будет выступать работодатель. Наряду с этим будет исключен «трафаретный» подход к лечению, а также внедрена служба медиации, которая занимается урегулированием конфликтов с пациентами.

По итогам заседания Советом был выработан ряд рекомендаций, среди которых предложение по пересмотру статьи 317 Уголовного кодекса с переносом нормы по медицинским правонарушениям в Административный кодекс, проработка эффективных механизмов добровольного страхования профессиональной ответственности медицинских работников и др.


Нур Отан   Минздрав РК   Здравоохранение   Политические партии  
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