Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК вторую неделю подряд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы г. Алматы Бакытжан Сагинтаев, г. Шымкент — Мурат Айтенов, Туркестанской области — Умирзак Шукеев, Алматинской области — Амандык Баталов и др.

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер вторую неделю подряд отмечается снижение цен на картофель (-0,4%), лук (-1,3%) и морковь (-2%). За неделю также зафиксировано снижение темпов роста цен на капусту — до 0,1%.

Финансирование «оборотной схемы» в регионах достигло 47,9 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 95,7%. Эффективная работа по «оборотной схеме» отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам антиконкурентных согласованных действий по установлению цен начало расследования в отношении 7 птицефабрик, осуществляющих реализацию куриных яиц в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

В адрес субъектов рынка куриных яиц, мяса птицы и сахара направлены 12 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и применения разных цен.

Заключен 1 акт антимонопольного комплаенса с оптовым поставщиком Восточно-Казахстанской области. В целом, по республике заключено 140 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями.

Премьер-Министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%.

Акиматам регионов дано поручение обеспечить доведение до рекомендованных объемов финансирование по «оборотной схеме», пятимесячного запаса по продовольствию, своевременно организовать заключение форвардных контрактов между торговыми сетями и производителями.